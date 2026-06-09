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സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്; നാലെണ്ണമായി ചുരുക്കി
പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നല്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണമാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത്
ന്യൂഡല്ഹി| സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നല്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണമാണ് കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ഒരു വര്ഷം ഒന്പത് സിലിണ്ടറുകള് നല്കിയിരുന്നത് നാലെണ്ണമായാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല് യോജന ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് 14.2 കിലോയുടെ സിലിണ്ടറിന് 300 രൂപയുടെ സബ്സിഡിയാണ് നല്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും, ആഗോള വിപണിയിലെ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് രംഗത്തെ കുത്തനെയുള്ള വില വര്ധനയുമാണ് സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച നടപടിക്ക് കാരണമെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പറയുന്നത്.
പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല് യോജന ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് റീഫില്ലുകള്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം സിലിണ്ടറിന് 642 രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയത്തിലെ അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി പ്രവീണ് ഖനൂജ പറഞ്ഞു. ഇത് എല്പിജിയുടെ യഥാര്ത്ഥ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയേക്കാള് ഏകദേശം 60 ശതമാനം കിഴിവാണ്.
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Central government reduced PM Ujjwala Yojana subsidy cylinders from nine to four yearly. Middle East tensions and global LPG price hikes prompted the decision. Beneficiaries will pay 642 rupees for the first four refills, offering a sixty percent international discount.