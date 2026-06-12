ആഗോള അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുന്നേ നാലാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചോർന്നു

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ആഗോള അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുന്നേ നാലാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചോർന്നു
കണക്റ്റഡ് ലൈറ്റുകളോട് കൂടിയ മുൻഭാഗം, എയറോഡൈനാമിക്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വീലുകൾ, ലൈറ്റ് ബാർ വഴി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ പുതിയ ഡിസൈനിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ന്യൂഡൽഹി | ആഗോള അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുന്നോടിയായി നാലാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചോർന്നു. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി കാറിന്റെ ഏതാനും ടീസറുകൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ രൂപം പൂർണ്ണമായും പരസ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യുണ്ടായുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ ശൈലിയിലാണ് കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കണക്റ്റഡ് ലൈറ്റുകളോട് കൂടിയ മുൻഭാഗം, എയറോഡൈനാമിക്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വീലുകൾ, ലൈറ്റ് ബാർ വഴി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ പുതിയ ഡിസൈനിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കാറിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത ഐ20 രൂപരേഖ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇത് തികച്ചും ഒരു പുതിയ കാറാണെന്ന അനുഭവം നൽകുന്നുണ്ട്.
ആദ്യമായി ഈ കാർ വിപണിയിലെത്തുന്ന ബ്രസീലിൽ ഡ്യുവൽ ടോൺ ബീജ്, ഗ്രേ ഇന്റീരിയർ കളർ സ്കീമിലായിരിക്കും വാഹനം ലഭ്യമാകുക. ഇന്ത്യയിലെ വെന്യൂ മോഡലിലുള്ളതിന് സമാനമായ വൺ പീസ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും കാറിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് കൺട്രോളുകളോട് കൂടിയ പരിഷ്കരിച്ച എസി ക്ലസ്റ്ററും കാറ്റോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലംബമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എയർ വെന്റുകളും ഇതിന്റെ പുതിയ സവിശേഷതകളാണ്.
വിപണികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.2 ലിറ്റർ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ, എൻ ലൈൻ വകഭേദങ്ങൾക്കായി 1.0 ലിറ്റർ ജിഡിഐ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിവയാണ് വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
2027 ന്റെ തുടക്കത്തോടെ ഈ കാർ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ ഐ20 കാറുകളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റുള്ള (ആർ എച്ച് ഡി, എൽ എച്ച് ഡി) മോഡലുകൾ വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മാരുതി ബലേനോ, ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ എന്നിവയോടായിരിക്കും ഈ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുക. അതോടൊപ്പം മാരുതി ഡിസയർ, ഹോണ്ട അമേസ്, ഹ്യുണ്ടായ് ഓറ തുടങ്ങിയ സെഡാൻ മോഡലുകൾക്കും ഇത് വെല്ലുവിളിയാകും.
Content Highlights
The fourth-generation Hyundai i20 has been completely leaked ahead of its global debut at the 2026 FIFA World Cup. It features a fully redesigned connected light face and upscale interiors. Expected to launch in India by early 2027, it will compete with Maruti Baleno and Toyota Glanza.