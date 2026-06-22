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ടാറ്റ ടിയാഗോക്ക് പിന്നാലെ പുതിയ ലുക്കിൽ ടിഗോർ വരുന്നു; അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് അണിയറയിൽ
പുറത്തുവന്ന റെൻഡർ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ടിഗോറിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്കായ ടിയാഗോയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ കോംപാക്റ്റ് സെഡാൻ മോഡലായ ടിഗോറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പും വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഔദ്യോഗിക ഡിസൈൻ പേറ്റന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വാഹനത്തിന്റെ പുതിയ റെൻഡർ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ടിയാഗോയുടെ ഒരു വിപുലീകൃത പതിപ്പായാണ് ടിഗോർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും സാങ്കേതിക ഫീച്ചറുകളും ടിഗോർ കടമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുറത്തുവന്ന റെൻഡർ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ടിഗോറിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മുൻഭാഗത്തായിരിക്കും. പുതിയ ബമ്പർ, പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ പാറ്റേൺ, ടിയാഗോയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ഡിആർഎല്ലുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിന് ലഭിച്ചേക്കും. കൂടാതെ പുതുക്കിയ ടിയാഗോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നായ 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി മുൻഭാഗത്ത് ഒരു ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. പുതിയതും തിളക്കമുള്ളതുമായ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും വാഹനം ലഭ്യമാകുക.
ക്യാബിന്റെ ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്റീരിയർ തീമിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിയറയിലും പിന്നീട് ടിയാഗോയിലും കണ്ടുവന്ന ഫാബ്രിക് ഫിനിഷ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പുതിയ ടിഗോറിലും പിന്തുടർന്നേക്കും. ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സ്ക്രീൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയടങ്ങുന്ന പുതിയ ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. രണ്ട് സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ടച്ച് അധിഷ്ഠിത എച്ച് വി എ സി കൺട്രോൾ പാനൽ, മുന്നിൽ ഇരട്ട വയർലെസ് ചാർജറുകൾ, ഫാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നിവയും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മെക്കാനിക്കൽ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ വാഹനം ലഭ്യമാകും. മാനുവൽ, എ എം ടി ഗിയർബോക്സുകളോട് കൂടിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1.2 ലിറ്റർ, ത്രീ സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇതിൽ തുടരും. കൂടാതെ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ സി എൻ ജി പതിപ്പും ഉണ്ടാകും, ഇതിൽ ഇത്തവണ എ എം ടി ഗിയർബോക്സും പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ ടിഗോർ ഇ വി പതിപ്പിന് തനതായ സ്റ്റൈലിംഗും അലോയ് വീൽ ഡിസൈനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ടിയാഗോ ഇ വിയിൽ നിന്നുള്ള 19.2 കിലോവാട്ട് അവർ, 24 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പാക്കുകൾ കടമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 285 കിലോമീറ്റർ വരെ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് നൽകും. ടാറ്റ പഞ്ച് ഇ വിയിലും ടിയാഗോ ഇ വിയിലും അവതരിപ്പിച്ച ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് (ബി എ എ സ്) വിലനിർണ്ണയ രീതി ടിഗോറിലും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഉത്സവ സീസണോടെ വാഹനം വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Content Highlights:
Tata Motors is working on the Tata Tigor facelift, borrowing design and technical upgrades from the new Tiago. Based on design patents, it features a reworked exterior, a 360-degree camera, premium tech features, and three powertrain choices, including petrol, CNG AMT, and EV variants.