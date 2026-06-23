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Kerala

നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി: ഉത്തരവായി

മരിച്ച എ ഡി എം. നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മകള്‍ നിരഞ്ജന എന്‍ നായര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പില്‍ നിയമനം.

Published

Jun 23, 2026 7:25 pm |

Last Updated

Jun 23, 2026 7:25 pm

തിരുവനന്തപുരം | മരിച്ച എ ഡി എം. നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മകള്‍ നിരഞ്ജന എന്‍ നായര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി. നിരഞ്ജനക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പില്‍ നിയമനം നല്‍കി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് നിയമനം.

ഉത്തരവില്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണര്‍ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

Content Highlights:
The Kerala government has officially issued an appointment order granting a government job to the daughter of deceased ADM Naveen Babu. Niranjana Naveen has been appointed as a clerk in the Revenue Department following a special cabinet decision. The assignment was made on humanitarian grounds to support the grieving family.

 

 

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