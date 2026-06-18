Kerala
പ്രിയദര്ശിനി യാത്രക്കാര്ക്ക് യാത്രാ ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനം; കെ എസ് ആര് ടി സി ചലോ ആപ്പിലൂടെ യാത്രക്കാര്ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങള് പങ്കുവെക്കാം
കെ എസ് ആര് ടി സി ചലോ (KSRTC Chalo) മൊബൈല് ആപ്പില് പുതിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ആന്ഡ് റേറ്റിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട | യാത്രക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച് സേവന നിലവാരം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കെ എസ് ആര് ടി സി. കെ എസ് ആര് ടി സി ചലോ (KSRTC Chalo) മൊബൈല് ആപ്പില് പുതിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ആന്ഡ് റേറ്റിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുകയും, അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സേവനങ്ങളില് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സൗകര്യം പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രക്കാര് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ യാത്രക്കാര്ക്കും ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ യാത്രക്കാര്ക്ക് ഓരോ യാത്രക്കു ശേഷവും തങ്ങളുടെ യാത്രാനുഭവം കെ എസ് ആര് ടി സി ചലോ ആപ്പ് വഴി വിലയിരുത്താന് കഴിയും. യാത്രയുടെ സുരക്ഷ, സമയനിഷ്ഠ, ബസിലെ സൗകര്യങ്ങള്, ശുചിത്വം, ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം, യാത്രാസൗകര്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങള്ക്ക് റേറ്റിംഗ് നല്കുന്നതിനൊപ്പം യാത്രക്കാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താനും അവസരമുണ്ടാകും.
കെ എസ് ആര് ടി സി ചലോ ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകള് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തില് ശേഖരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യും. ഓരോ സര്വീസിന്റെയും പ്രകടനം, ജീവനക്കാരുടെ സേവന മികവ്, യാത്രക്കാരുടെ സംതൃപ്തി എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനും മികച്ച സേവനം നല്കുന്ന ജീവനക്കാരെയും സര്വീസുകളെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഈ വിവരങ്ങള് സഹായകരമാകും. അതോടൊപ്പം, യാത്രക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പോരായ്മകള് സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സേവന നിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതോടെ കെ എസ് ആര് ടി സി ബസുകളില് വനിതാ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് ഗണ്യമായ വര്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് അവരുടെ സുരക്ഷ, സൗകര്യം, സംതൃപ്തി എന്നിവ പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവരുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങള് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനം സഹായകമാകും. വനിതാ യാത്രക്കാരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള് പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.
‘യാത്രക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് ഒരു പൊതുഗതാഗത സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളര്ച്ചക്കും സേവന നിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. കെ എസ് ആര് ടി സി ചലോ ആപ്പില് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനം യാത്രക്കാരുടെ ശബ്ദം നേരിട്ട് കേള്ക്കുന്നതിനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സേവനങ്ങള് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ്. യാത്രക്കാര് നല്കുന്ന ഓരോ അഭിപ്രായവും ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തല് നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. സുരക്ഷിതവും സമയബന്ധിതവും യാത്രീസൗഹൃദവുമായ പൊതുഗതാഗത സേവനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.’-കെ എസ് ആര് ടി സി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതല് വിശ്വാസയോഗ്യവും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ യാത്രക്കാരും ചലോ ആപ്പിലെ ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ എസ് ആര് ടി സി അറിയിച്ചു.
Content Highlights:
KSRTC has introduced a new passenger feedback system specifically for its Priyadarsini bus services. Commuters can now easily share their travel experiences and suggestions directly through the Chlo app. This digital initiative aims to enhance service quality and address passenger grievances.