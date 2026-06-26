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WhatsApp ൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോ? ഈ രഹസ്യ ട്രിക്കിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം
ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ബ്ലോക്ക് വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കാത്തത്.
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി വാട്സ്ആപ്പ് (WhatsApp) ഔദ്യോഗികമായി ബ്ലോക്ക് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാറില്ലെങ്കിലും, ഒരാൾ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയൊരു സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗം ലഭ്യമാണ്. വാട്സ്ആപ്പിലെ എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ (End-to-End Encryption Verification) ഫീച്ചറിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.
ചാറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാട്സ്ആപ്പ് സ്വയമേവ ഈ സുരക്ഷാ കോഡ് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാബീറ്റാഇൻഫോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെരിഫിക്കേഷൻ പരാജയപ്പെടും.
സംശയമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പേരിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എൻക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റു കോൺടാക്റ്റുകൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ ചാറ്റിൽ ആവർത്തിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതായി കരുതാം.
Also ReadWhatsApp Updates | അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള തട്ടിപ്പ് തടയാൻ പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ് എന്നാൽ ഫോൺ മാറുന്നതോ വാട്സ്ആപ്പ് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോ വഴി സുരക്ഷാ കോഡ് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായ തെളിവല്ല. മെസ്സേജുകൾക്ക് ഒരു ഗ്രേ ടിക്ക് മാത്രം കാണിക്കുക, പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയും ലാസ്റ്റ് സീനും കാണാതിരിക്കുക, കോളുകൾ കണക്റ്റ് ആകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ മറ്റ് സൂചനകളാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ബ്ലോക്ക് വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കാത്തത്.
Content Highlights:
WhatsApp maintains user privacy by not directly notifying individuals when they are blocked by a contact. However, a new technical method involving the failure of automatic end-to-end encryption verification can serve as a strong indicator. While other factors like changing devices can also cause verification failure, combining this with single ticks and hidden profile updates helps users make an informed guess.