ആരോഗ്യം
സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഇന്ന്, ആരോഗ്യകരമായ നാളെ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം മാത്രമല്ല; അത് കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കുട്ടികൾ നമ്മെ നോക്കി പഠിക്കുന്നതിനാൽ, നാം പാലിക്കുന്ന ഭക്ഷണശീലങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭാവി ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ.
രാവിലെ അലാറം മുഴങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഓട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു. സമയത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം പോലും പലപ്പോഴും ഒരു “ചുമതല’ മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കൈയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ, മറ്റേ കൈയിൽ ദിവസത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ. പ്രാതൽ ഒഴിവാക്കി ഒരു കാപ്പിയോടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരും, ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നവരും ഇന്ന് സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമുണ്ട് – നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ്?
ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് ഊർജവും പോഷകവും നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്. എന്നാൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. അതിനാൽ “എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം?’ എന്ന ചോദ്യത്തേക്കാൾ ഇന്ന് “എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഭക്ഷിക്കണം?’ എന്ന ചോദ്യമാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങൾ നേരിടുന്നു. കുട്ടികൾ, വയോധികർ, ഗർഭിണികൾ, പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ളവർ എന്നിവർ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ്.
കേരളത്തിൽ ഭക്ഷണശാലകളിലെ പരിശോധനകളും ലൈസൻസിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീടുകളിലെ ഭക്ഷണസുരക്ഷയും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ പല കുടുംബങ്ങളും മുൻകൂട്ടി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശരിയായ താപനില പാലിക്കാതെയും പലതവണ ചൂടാക്കിയും ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും.
ജീവിതശൈലിയിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ
• ഒരേ ഭക്ഷണം പലതവണ ചൂടാക്കുന്നത്
• ഫ്രിഡ്ജിൽ ദീർഘസമയം ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്നത്
• പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ വർധിച്ച ആശ്രയം
• ക്രമം തെറ്റിയ ഭക്ഷണ സമയം
• അതിവേഗമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വർധിച്ച ഉപയോഗം
• പൊതിഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള അമിത ആശ്രയം
• ശുദ്ധജല ഉപയോഗത്തിലെ അശ്രദ്ധ
സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്നു. സമയം ലാഭിക്കാനും ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം കാരണം പൊതിഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ദിനചര്യയിലെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലേബലുകൾ, കാലാവധി, ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ശീലം വളരെ പ്രധാനമാണ്.
അമിതമായ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. അതിനാൽ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നതിലുപരി, ബോധപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നിയന്ത്രിത ഉപയോഗവുമാണ് ആരോഗ്യകരമായ സമീപനം.
ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ പല രീതിയിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളം, ശുചിത്വമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ, ശരിയായി സൂക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണം, പച്ചയും വേവിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയവ രോഗാണുക്കളുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമാകാം.
ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിറം, രുചി, കാലാവധി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചില ഭക്ഷ്യചേർക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നിയന്ത്രിത അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും നിലവാരമുദ്രകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്.
ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതായിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണം പൊതിയുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും കവറുകളും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വളരെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കഴിയുന്നിടത്ത് ഗ്ലാസ്, സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷിതമായ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുണകരമാണ്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഞ്ച് പ്രധാന തത്വങ്ങൾ:
1. ശുചിത്വം പാലിക്കുക
2. പച്ചയും വേവിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം വേർതിരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക
3. ഭക്ഷണം നന്നായി വേവിക്കുക
4. ശരിയായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക
5. ശുദ്ധജലവും സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുക
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം മാത്രമല്ല; അത് കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കുട്ടികൾ നമ്മെ നോക്കി പഠിക്കുന്നതിനാൽ, നാം പാലിക്കുന്ന ഭക്ഷണശീലങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭാവി ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ. ആരോഗ്യം ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നില്ല; അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അടുക്കളകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ചെറിയ സുരക്ഷിത ശീലങ്ങൾ നാളെയുടെ ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കും.
ഓർക്കുക: പുതിയത് ഭക്ഷിക്കുക. ശുചിത്വം പാലിക്കുക. സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
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Maintaining proper food safety and hygiene practices is highly essential in modern busy life. Reheating food multiple times and improper refrigeration increases the risk of dangerous foodborne diseases. Adhering to strict cleanliness and using safe containers can ensure a healthier community.