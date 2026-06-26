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അമേരിക്കയും ഭീഷണിയിൽ; ഏത് സമയത്തും യുക്രൈൻ മോഡൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയെന്ന് FBI മുന്നറിയിപ്പ്
ചൈനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും 5G അല്ലെങ്കിൽ LTE സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറ ഡ്രോണുകൾ വഴി അമേരിക്കയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ക്രിസ് റായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വാഷിംഗ്ടൺ | അമേരിക്ക വരുംദിവസങ്ങളിൽ യുക്രൈൻ ശൈലിയിലുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് (Drone Strikes Security Threat) സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എഫ് ബി ഐ (Federal Bureau of Investigation) ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്രിസ് റായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരു പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളി ഡ്രോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുക്രൈനിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ആരെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നത് മാത്രമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു വലിയ 9/11 മോഡൽ ആക്രമണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്രമണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് താൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എഫ് ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും അത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.
നിലവിൽ ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ നിരവധി ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത കേസുകൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷ വേളയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി വൻ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട കേസും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്രോൺ ഭീഷണികളും ഏജൻസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ അനധികൃത ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മുന്നൂറിലധികം ഡ്രോണുകൾ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചൈനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും 5G അല്ലെങ്കിൽ LTE സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറ ഡ്രോണുകൾ വഴി അമേരിക്കയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ക്രിസ് റായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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The FBI has issued a dire warning that the United States is highly likely to face Ukraine-style drone attacks on its soil in the near future. FBI Deputy Director Chris Raia emphasized that the proliferation of next-generation drones operating via 5G networks allows operators to control them from anywhere globally, creating a massive security challenge. Federal agencies are already investigating multiple drone threats, including a foiled plot targeting the White House during President Trump’s birthday.