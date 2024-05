ന്യൂഡല്‍ഹി | മുന്‍ ഡല്‍ഹി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അരവിന്ദര്‍ സിംഗ് ലവ്‌ലി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ലവ്‌ലി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വെച്ചത്. ബിജെപിയില്‍ ചേരില്ലെന്നായിരുന്നു രാജിക്ക് ശേഷം ലവ്‌ലി പറഞ്ഞിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ രാജിക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് പുരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ബിജെപി ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് ലവ്‌ലി ബിജെപി അംഗത്വമെടുത്തത്.

#WATCH | Congress leader Arvinder Singh Lovely joins BJP at the party headquarters in Delhi in the presence of Union Minister Hardeep Singh Puri.

Arvinder Singh Lovely resigned from the position of Delhi Congress president on April 28. pic.twitter.com/3OJXisQIEd

— ANI (@ANI) May 4, 2024