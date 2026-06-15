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ഐഒഎസ് 27 പതിപ്പിൽ മൂന്ന് കിടിലൻ ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആപ്പിൾ

ക്യാമറ ആപ്പിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതായിരിക്കും.

Published

Jun 15, 2026 11:49 pm |

Last Updated

Jun 15, 2026 11:49 pm

കുപെർട്ടിനോ | ആപ്പിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഐഒഎസ് 27 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി മൂന്ന് പ്രധാന പുത്തൻ ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ ആണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഒരു പുതിയ വാച്ച് ഫേസ്, പൂർണ്ണമായും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാകുന്ന ക്യാമറ ആപ്പ്, സിരിയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയാണ് ആപ്പിൾ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ഇതിൽ ചില ഫീച്ചറുകൾ ഐഒഎസ് 27 ഡെവലപ്പർ ബീറ്റാ പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ശരത്കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ വാച്ച് ഫേസും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് ആള്ട്രായിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ മോഡുലാർ ആള്ട്രാ ഓപ്ഷന്റെ ലളിതമായ രൂപമായിരിക്കും ഈ പുതിയ വാച്ച് ഫേസ് എന്നാണ് ഗുർമാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ക്യാമറ ആപ്പിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതായിരിക്കും. ആപ്പിലെ ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെ വേണമെന്നും അവ എവിടെയൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഈ പരിഷ്കരിച്ച ക്യാമറ ആപ്പ് ശരത്കാലത്ത് ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം പുറത്തിറക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലെ ഡെവലപ്പർ ബീറ്റാ പതിപ്പിൽ ഈ ക്യാമറ ഫീച്ചർ ലഭ്യമല്ല.

സിരിയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ചാറ്റ്ബോട്ട് സേവനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ഡിഫോൾട്ട് ഇന്റലിജൻസിന് പകരം മറ്റ് ചാറ്റ്ബോട്ട് ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. നിലവിലെ ഐഒഎസ് 27 ഡെവലപ്പർ ബീറ്റാ പതിപ്പിൽ സിരിക്കും ചാറ്റ്ജിപിടിക്കും ഇടയിൽ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ചാറ്റ്ബോട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Content Highlights

Bloomberg’s Mark Gurman reports that Apple is preparing three major features for iOS 27: a new simplified Modular Ultra watch face, a highly customizable Camera app for iPhone 18 Pro, and third-party chatbot integration within Siri, allowing users to switch from Apple’s default AI.

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