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8th Pay Commission: പ്രൊമോഷന് ശേഷമുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം; നിർണായക തീരുമാനം എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് വിട്ട് സർക്കാർ
ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ (ജോയിന്റ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെഷിനറി) 49-ാം യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രൊമോഷന് ശേഷമുള്ള ശമ്പള നിർണ്ണയവുമായി (Pay Fixation) ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യത്തിന്മേലുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ (8th Pay Commission) പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടു മാറ്റി. മോഡിഫൈഡ് അഷ്വേർഡ് കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ (Modified Assured Career Progression) അഥവാ എംഎസിപി സ്കീം വഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പതിവ് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള നിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.
ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ (ജോയിന്റ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെഷിനറി) 49-ാം യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (DoPT) പുറത്തിറക്കിയ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഉയർന്ന ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾ 22(1)(a)(1) പ്രകാരമാണ് ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എംഎസിപി വഴി നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്ന പേ ലെവൽ കൈവരിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് പിന്നീട് പതിവ് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതേ പേ ലെവലിൽ പുതിയ ശമ്പള നിർണ്ണയ ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ ചട്ടം. ഇതിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. എംഎസിപി എന്നത് കരിയറിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ അധിക ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകണമെന്നുമാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായതെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഗ്രേഡ് പേ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എംഎസിപിക്ക് ശേഷവും പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പോൾ നേരിയ സാമ്പത്തിക വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പേ മാട്രിക്സ് (Pay Matrix) കൊണ്ടുവന്നതോടെ ഈ ആനുകൂല്യം ഇല്ലാതായി. ഒരേ പേ മാട്രിക്സ് ലെവലിൽ വരുന്നതിനാൽ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചാലും ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യം പലർക്കുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രൊമോഷൻ സമയത്ത് അധിക ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്.
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Content Highlights:
The Central Government has officially deferred the decision on the key pay fixation issue after MACP for central government employees to the 8th Pay Commission. Employee unions have been demanding an additional increment on regular promotion following a financial upgradation under the MACP scheme. The issue became critical after the 7th Pay Commission introduced the Pay Matrix system. This matter will now be examined as a major policy matter by the newly formed 8th Central Pay Commission.