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National

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത വർധന സെപ്റ്റംബറിൽ, നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കുന്ന ക്ഷാമബത്ത വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. 2026 ഏപ്രിലിൽ സർക്കാർ ക്ഷാമബത്ത രണ്ട് ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും അത് 60 ശതമാനമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Published

Jun 26, 2026 8:55 pm |

Last Updated

Jun 26, 2026 8:55 pm

ന്യൂഡൽഹി | കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) നടപടികൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പ്രധാന വാർത്തയായ ക്ഷാമബത്ത വർധന (Dearness Allowance Hike) സംബന്ധിച്ച അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കുന്ന ക്ഷാമബത്ത വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. 2026 ഏപ്രിലിൽ സർക്കാർ ക്ഷാമബത്ത രണ്ട് ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും അത് 60 ശതമാനമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷാമബത്ത വർധന സെപ്റ്റംബറോടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് (AICPIW) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ഏപ്രിലിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകൾ വർധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ നിരക്ക് വ്യക്തമാകൂ.

മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 15-ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. വിവിധ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ, പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉയർന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ, അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലെ വലിയ വർധന, മെച്ചപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ, റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലെ മാറ്റം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ഒപ്പം, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (Old Pension Scheme) പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിലവിലെ നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം (NPS), യൂണിഫൈഡ് പെൻഷൻ സ്കീം (UPS) എന്നിവയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

Also ReadGold Rate | സ്വർണവിലയിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് കടുത്ത ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് സാധ്യത; വില വർധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ ഇതിനകം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹി, ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചർച്ചകൾ നടക്കും. ഏകദേശം 55 ലക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും 69 ലക്ഷത്തോളം പെൻഷൻകാരെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കമ്മീഷൻ നിരവധി മാസങ്ങൾ കൂടി എടുക്കും. എങ്കിലും, വരും ആഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും പണപ്പെരുപ്പ വിവരങ്ങളും ഏറെ നിർണായകമായിരിക്കും.

Content Highlights:
The 8th Pay Commission has entered a critical phase after the memorandum submission deadline ended. A DA hike is expected in September, pending inflation data. Consultations across Indian states are ongoing, impacting millions of central government employees and pensioners.

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