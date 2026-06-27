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8th Pay Commission | അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലും HRA യിലും വരാനിരിക്കുന്ന വർധനവ് എത്ര? കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ നേരിട്ട് വീട്ടുവാടക അലവൻസിനെ (Home Rent Allowance) ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിലും, ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം (Basic Pay) ഗണ്യമായി ഉയരും.
ന്യൂഡൽഹി | കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ വിശദമായ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ (Fitment Factor) നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ആലോചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലെവൽ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടനയെയും അവരുടെ ഭാവി ആനുകൂല്യങ്ങളെയും ഇത് നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും.
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ നേരിട്ട് വീട്ടുവാടക അലവൻസിനെ (Home Rent Allowance) ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിലും, ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം (Basic Pay) ഗണ്യമായി ഉയരും. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ കൃത്യമായി ആശ്രയിച്ചാണ് വീട്ടുവാടക അലവൻസ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ വരുന്ന ഏത് വർദ്ധനവും സ്വാഭാവികമായും ജീവനക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന അന്തിമ എച്ച് ആർ എ തുകയിലും വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കും.
ശമ്പള പരിഷ്കരണ പട്ടിക (Fitment Factors)
നിലവിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട്, രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഫിറ്റ്മെന്റ് സിനാരിയോകൾ (Scenarios) അനുസരിച്ചുള്ള വർദ്ധനവിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന ശമ്പളവും പെൻഷനും അതോടൊപ്പം നൽകേണ്ടിവരുന്ന കുടിശ്ശികയും സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരിക.Also Read8th Pay Commission: പ്രൊമോഷന് ശേഷമുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം; നിർണായക തീരുമാനം എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് വിട്ട് സർക്കാർ
Also Readഎട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത വർധന സെപ്റ്റംബറിൽ, നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം 55 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും 69 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരുന്ന പെൻഷൻകാർക്കും നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. വിവിധ ഫിറ്റ്മെന്റ് തലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലും അതോടൊപ്പം മറ്റ് അലവൻസുകളിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകൾ സജീവമായി തുടരുകയാണ്.
Content Highlight:
The detailed discussions regarding the 8th Pay Commission are focusing on different fitment factor scenarios including 2, 2.5, and 3. This critical component will determine the revised basic pay and pensions for around 55 lakh central government employees and 69 lakh pensioners. Although it does not apply directly, a higher fitment factor will proportionally boost the Home Rent Allowance by raising the core basic pay. The government is currently analyzing these calculations against its financial capacity to manage the higher salary and pension structures.