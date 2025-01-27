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പാലക്കാട് നെന്‍മാറയില്‍ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; കൃത്യം നടത്തിയത് മറ്റൊരു കൊലപാതക കേസില്‍ ജാമ്യത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ പ്രതി

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റേഷന്‍ സമരം: സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയ്ക്ക്; അടച്ചിടുന്ന കടകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും

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സന്ദീപ് വാര്യര്‍ ഇനി മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് 

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ശൈഖ് സുൽത്താൻ; 53 വർഷം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി

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മര്‍കസില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം; ഭരണഘടന മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തുകയെന്നതാണ് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി: ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

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പഞ്ചാരക്കൊല്ലിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ച് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി

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ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ഏക സിവില്‍ കോഡ് ഇന്ന് മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും