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വയനാട്ടില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ വയോധികന് ഗുരുതര പരുക്ക്

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അണ്ണാ സര്‍വകാലശാല പീഡനക്കേസ്; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്, 30 വര്‍ഷം വരെ പുറത്തുവിടരുതെന്നും കോടതി

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ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഡിവിഷന്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നിര്‍ത്തലാക്കി; അടിമാലി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം

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കൊല്ലത്ത് നാലര വയസുകാരി ഓടയില്‍ വീണ് മരിച്ചു; ദുരന്തം ഇന്ന് ആദ്യമായി സ്‌കൂളില്‍ പോകാനിരിക്കെ

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യമനിൽ കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് കുറക്കാൻ യു എ ഇ

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പതിനഞ്ചുകാരിയെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചു,ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി ഭീഷണി; കാമുകനടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ പിടിയില്‍

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രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് കേസുകള്‍ 3700 കടന്നു; ആശങ്കപ്പെടേണ്ട, ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം