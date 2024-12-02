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Kerala

ബിജെപിക്കാരുടെ കൊലക്കത്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു; അശേഷം ഭയമില്ല: സന്ദീപ് വാര്യർ

Kannur

തിരിച്ചുവെച്ച സിസിടിവിയിൽ 'കഷണ്ടിത്തല' തെളിഞ്ഞു; വളപട്ടണം മോഷണത്തിൽ ലിജീഷിനെ കുടുക്കിയത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ

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സുപ്രീംകോടതിയില്‍ തീപിടിത്തം; ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം

Uae

മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുക എന്നത് സമരമാര്‍ഗ്ഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു; അശോകന്‍ ചരുവില്‍

Kerala

വയനാട്ടില്‍ ഓട്ടോയും ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു മരണം

National

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയില്‍ ഒളികാമറ വച്ചു; യുവ ഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കരുവന്നൂര്‍ ബേങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്: സിപിഎം നേതാവ് സി ആര്‍ അരവിന്ദാക്ഷനും മുന്‍ അക്കൗണ്ടന്റിനും ജാമ്യം