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ദുബൈ; വസ്തു വില പരമാവധി തലത്തിൽ ഇനി കുറയാൻ സാധ്യത
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ഹജ്ജ്; തീർഥാടകർക്കായി ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
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കനത്ത മഴ: തലശ്ശേരി പാട്യത്ത് യുവതിയെ കാണാതായി; ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടതാണെന്ന് സംശയം
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കാളികാവില് ആളെക്കൊല്ലി കടുവക്കായി സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടില് പുലി കുടുങ്ങി
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ഒരു പകല് കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; മാന്യമായ പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: പി വി അന്വര്
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ശക്തമായ കാറ്റില് മരം ദേഹത്ത് വീണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു
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ഫെലോഷിപ്പ് കുടിശ്ശിക തീര്ത്തില്ലെങ്കില് വിസിയുടെയും രജിസ്ട്രാറിന്റെയും ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട; ഗവേഷക വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ ഹരജിയില് കോടതി വിധി