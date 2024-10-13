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റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍; ലോക്കോപൈലറ്റിന്‍റെ സമയോചിത ഇടപെടൽ മൂലം വന്‍ദുരന്തം ഒഴിവായി

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മാസപ്പടി കേസ്: വീണാ വിജയനില്‍ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ ഒ മൊഴിയെടുത്തു

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മദ്രസകള്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം നിര്‍ത്തലാക്കണമെന്ന ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം വിവാദത്തില്‍

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ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം: ചിലര്‍ ഭക്തജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍

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ദേശീയപാതയില്‍ കുഴിയില്‍ ബൈക്ക് വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

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ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു കളമൊരുങ്ങുന്നു; കെ പി സി സി സുപ്രധാന നേതൃയോഗം ഇന്ന്

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കോഴിക്കോട്ടു നിന്നു പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവ് സ്ഥിരം മോഷ്ടാവ്