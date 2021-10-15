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National
വിദ്യാര്ഥിക്ക് ക്ലാസില് അതിക്രൂര മര്ദനം; അധ്യാപകന് അറസ്റ്റില്
Kerala
പൊന്നാനിയില് കടലില് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കായി തിരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു
National
സിംഗുവില് കര്ഷക സമര വേദിക്കരികില് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ നിലയില്
National
രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 16,862 പേര്ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 379 മരണം
Kerala
ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നു; ഇടുക്കി അണക്കെട്ടില് ബ്ലൂ അലേര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു
Kerala
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചു; ശൂരനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു
Kerala
ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്; എംഎല്എമാര് കരാറുകാരുമായി വരരുതെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ച് നില്ക്കുന്നു: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്