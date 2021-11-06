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Kerala
സ്വപ്ന സുരേഷ് ജാമ്യത്തില് പുറത്തിറങ്ങി; മോചനം ഒരു വര്ഷത്തിനും നാല് മാസത്തിനും ശേഷം
National
ബീഹാറിലെ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില് മരണ 38 ആയി; കുറ്റവാളികളെ ഉടന് പിടികൂടുമെന്ന് നിതീഷ് കമുാര്
Kerala
സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മാതാവ് ജയിലിലെത്തി ജാമ്യ രേഖകള് കൈമാറി; മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല
Kerala
അധ്യാപകനോട് മാറി നില്ക്കാന് എം ജി യൂനിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നിര്ദേശം നല്കും; ഗവേഷക വിദ്യാര്ഥിനിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആര് ബിന്ദു
Kerala
കഞ്ചിക്കോട് കാറില് കടത്തുകയായിരുന്ന നാല് ചാക്ക് കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേര് പിടിയില്
Kerala
ആലത്തൂരില് കാണാതായ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്ക്കും സഹപാഠികള്ക്കുമായുള്ള അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക്
Kerala
സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്ന് ജാമ്യത്തില് ഇറങ്ങിയേക്കും