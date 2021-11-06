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സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങി; മോചനം ഒരു വര്‍ഷത്തിനും നാല് മാസത്തിനും ശേഷം

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ബീഹാറിലെ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ മരണ 38 ആയി; കുറ്റവാളികളെ ഉടന്‍ പിടികൂടുമെന്ന് നിതീഷ് കമുാര്‍

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സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ മാതാവ് ജയിലിലെത്തി ജാമ്യ രേഖകള്‍ കൈമാറി; മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല

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അധ്യാപകനോട് മാറി നില്‍ക്കാന്‍ എം ജി യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കും; ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു

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കഞ്ചിക്കോട് കാറില്‍ കടത്തുകയായിരുന്ന നാല് ചാക്ക് കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേര്‍ പിടിയില്‍

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ആലത്തൂരില്‍ കാണാതായ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ക്കും സഹപാഠികള്‍ക്കുമായുള്ള അന്വേഷണം തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക്

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സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ഇന്ന് ജാമ്യത്തില്‍ ഇറങ്ങിയേക്കും