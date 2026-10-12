Kasargod
248 യുവപണ്ഡിതര്ക്ക് സനദ് നല്കി; താജുല് ഉലമ നൂറുല് ഉലമ ആണ്ട് നേര്ച്ചക്ക് പ്രൗഢ സമാപ്തി
സമാപന സമ്മേളനം സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയില് ബദ്റുസ്സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീല് ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ദേളി സഅദിയ്യയില് നടന്ന താജുല് ഉലമ നൂറുല് ഉലമ ആണ്ട് നേര്ച്ച സനദ്ദാന സമാപന സമ്മേളനം സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീല് അല് ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ദേളി | സഅദാബാദിനെ ധന്യമാക്കി താജുല് ഉലമ നൂറുല് ഉലമ ആണ്ട് നേര്ച്ച സനദ് ദാനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപ്തി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ 173 യുവപണ്ഡിതര്ക്ക് സഅദി ബിരുദവും 43 ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും 20 ഹാഫിളുകള്ക്ക് അല് ഹാഫിള് ബിരുദവും നല്കി. സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ പ്രാര്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ച സമാപന സമ്മേളനം സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയില് ബദ്റുസ്സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീല് ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റഈസുല് ഉലമ ഇ സുലൈമാന് മുസ്ലിയാര് സനദ് ദാനം നിര്വഹിച്ചു. മാണിക്കോത്ത് എ പി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര് സനദ് ദാന പ്രഭാഷണവും പട്ടുവം കെ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര് ആമുഖ പ്രഭാഷണവും നിര്വഹിച്ചു. സയ്യിദ് അന്വര് സാദാത്ത് സഅദി അല് അര്ശദി നടുവട്ടം പ്രഭാഷണം നടത്തി.
സയ്യിദ് ഹസനുല് അഹ്ദല് തങ്ങള്, സയ്യിദ് സൈനുല് ആബിദീന് അല്അഹ്ദല് കണ്ണവം, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് തങ്ങള് ആദൂര്, സയ്യിദ് പി എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങള് ബാഹസന് തങ്ങള് പഞ്ചിക്കല്, സയ്യിദ് ത്വാഹ ബാഫഖി കുമ്പോല്, സയ്യിദ് മുനീറുല് അഹ്ദല് തങ്ങള്, സയ്യിദ് ആേേറ്റക്കായ തങ്ങള് ദേളി, സയ്യിദ് ഇസ്മാഈല് ഹാദി തങ്ങള് പാനൂര്, സയ്യിദ് ത്വയ്യിബുല് ബുഖാരി തൃക്കരിപ്പൂര്, സയ്യിദ് ജുനൈദ് അല്ബുഖാരി മാട്ടൂല്, അബ്ദല് ഹമീദ് മുസ്ലിയാര് മാണി, ഹസ്സന് മുസ്ലിയാര് വയനാട്, കല്ലട്ര മാഹിന് ഹാജി എം എല് എ, ബി എസ് അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞി ഫൈസി, അബ്ദുല് റഹ്മാന് മുസ്ലിയാര് പരിയാരം, കെ കെ ഹുസൈന് ബാഖവി, കുട്ടശ്ശേരി അബ്ദുല്ല ബാഖവി, ഉബൈദുല്ലാഹി സഅദി നദ്വി, മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി തൃക്കരിപ്പൂര്, അലി അസ്കര് ബാഖവി, അലിക്കുഞ്ഞി ദാരിമി, പള്ളങ്കോട് അബ്ദുല് ഖാദിര് മദനി, അബ്ദുല് റശീദ് ദാരിമി, അബ്ദുല് ഗഫാര് സഅദി രണ്ടത്താണി, സയ്യിദ് ജാഫര് സ്വാദിഖ് തങ്ങള് മാണിക്കോത്ത്, ഇബ്റാഹീം ഹാജി കല്ലട്ര, ഹാജി അബ്ദുല്ല ഹുസൈന് കടവത്ത്, ശാഫി ഹാജി കീഴൂര്, മുല്ലച്ചേരി അബ്ദുല് ഖാദിര് ഹാജി, സി പി അബ്ലുല്ല ഹാജി ചെരുമ്പ, ക്യാപ്റ്റന് ഷരീഫ് കല്ലട്ര, എം ടി പി അബ്ദുല് റഹ്മാന് ഹാജി, റസാഖ് ഹാജി മേല്പ്പറമ്പ് സംബന്ധിച്ചു. സയ്യിദ് അബ്ദുല് റഹ്മാന് മശ്ഹൂദ് അല്ബുഖാരി കുറാ സമാപന പ്രാര്ഥന നടത്തി. സെക്രട്ടറി കെ പി ഹുസൈന് സഅദി കെ സി റോഡ് സ്വാഗതവും കണ്വീനര് കൊല്ലംപാടി അബ്ദുല് ഖാദിര് സഅദി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
രാവിലെ ഗ്രാന്റ് മസ്ജിദില് നടന്ന മുഹ്യിദ്ദീന് റാത്തീബിന് ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് സഅദി നേതൃത്വം നല്കി. മദനീയം അബ്ദുല്ലത്വീഫ് സഖാഫി ജീലാനി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇബ്റാഹീം സഅദി വിട്ടല് സ്വാഗതവും ഇസ്മാഈല് സഅദി പാറപ്പള്ളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന അലുംനി മീറ്റ് അബ്ദുല് വഹാബ് തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് കൊല്ലംപാടി അബ്ദുല് ഖാദിര് സഅദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഹ്മദ് ശിറിന് വിഷയാവിതരണം നടത്തി.
11 മണിക്ക് നടന്ന സ്ഥാനവസ്ത്ര വിതരണം സയ്യിദ് ത്വാഹ ബാഫഖി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങള് അല് ബുഖാരി കൊയിലാണ്ടി സ്ഥാനവസ്ത്ര വിതരണം നടത്തി. താജുല് ഉലമ കോണ്ഫറന്സ് ഹാളില് പ്രവാസി മീറ്റില് അഹ്മദ് കെ മാണിയൂര് വിഷയാവതരണം നടത്തി. ഉച്ചക്ക് നടന്ന സഅദി സംഗമം എം യു എസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ലത്വീഫ് സഅദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങള് കുമ്പോല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീന് സഅദി കൊന്നാര പ്രാര്ഥന നടത്തി. സഅദുല് ഉലമ എ പി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര് മാണിക്കോത്ത്, കെ കെ ഹുസൈന് ബാഖവി വയനാട് നസീഹത്ത് നടത്തി. ഉബൈദുല്ലാഹി സഅദി നദ്വി, കുട്ടശ്ശേരി അബ്ദുല്ല ബാഖവി, അബ്ദുല് ഹകീം സഅദി കൊയ്യോട്, അബ്ദുല് കരീം സഅദി ഏണിയാടി, ശരീഫ് സഅദി മാവിലാടം, ബഷീര് സഅദി വിരാജ്പേട്ട, അഷ്റഫ് സഅദി മല്ലൂര് പ്രസംഗിച്ചു. ചിയ്യൂര് അബ്ദുല്ല സഅദി സ്വാഗതവും നൗഫല് സഅദി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Content Highlights:
The annual nercha of Tajul Ulama and Nurul Ulama concluded grandly with the awarding of sanads to 248 young scholars. Thousands of devotees and prominent religious leaders attended the auspicious ceremony. The event featured special prayers and inspiring addresses celebrating Islamic education.