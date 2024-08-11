Connect with us

Latest

National

ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട്; അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞ വാദം ആവർത്തിക്കുന്നു: അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

Kerala

ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല; ദുരന്തഭൂമിയില്‍ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രന്‍

National

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ ചൈന പുതിയ ഗ്രാമങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

wynad disaster

മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിനു കാരണം കനത്ത മഴയെന്ന് ജിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ

National

തന്ത്രപരമായ ദുഷ്പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗം: ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപോര്‍ട്ട് തള്ളി സെബി

wynad disaster

ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍; ഇന്നും ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടുകിട്ടി

National

മണിപ്പൂരില്‍ വീണ്ടും അക്രമം; ബോംബേറില്‍ മുന്‍ എം എല്‍ എയുടെ ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടു