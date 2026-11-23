യാത്ര
ബദവിയുടെ അതിഥികൾ
ഈ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകരുതെന്നായിരുന്നു ഡ്രൈവറുടെ ഉപദേശം.
യാത്രക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നയാൾ എന്നോട് വാഹനത്തിന്റെ മുൻസീറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വലിയൊരു ആശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാനത് കേട്ടത്. ഒരുപക്ഷേ, വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ യാത്രയിലെ എന്റെ അവശത അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണക്കമീൻ കയറ്റിയ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കയറി മുൻസീറ്റിൽ ഡ്രൈവറുടെ അരികിലായി ഇരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു യുവാവ് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഡോറിനരികിലായി സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡ്രൈവറുടെ ബന്ധുവോ വഴികാട്ടിയോ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.
വന്നപാടെ അയാൾ എന്നെക്കുറിച്ച് തിരക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാനാരാണ്? എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? എന്താണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം? അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിൽ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാരനോട്ടങ്ങളും ചോദ്യംചെയ്യലുകളും നഗരത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടതോടെ ഞാൻ മറന്നുകഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. പിന്നെയും എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഒടുവിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും സൂക്ഷ്മതയോടെയും അവന് മറുപടി നൽകാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി.
എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഡ്രൈവർ എന്നെ പതുക്കെ ഒന്നു തോണ്ടി. അതോടെ എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി. മിണ്ടാതിരിക്കണം! പിന്നെ ഞാനൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. അതോടെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും കനത്ത നിശബ്ദതയും തീവ്രമായ പിരിമുറുക്കവും ആകുലതയും തളംകെട്ടിനിന്നു. ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കി. അപ്പോഴാണ് ആ ചെറിയ വഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച നിലയിൽ കുറെ കന്നുകാലികളെയും കിടാവുകളെയും കണ്ടത്. വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടി. പശുക്കളെയും കിടാവുകളെയും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ നാലുപേരുണ്ട്! ഒരേ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറെ അകലെയായിരുന്നു. സംശയവും അവിശ്വാസവും നിശബ്ദമായി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വേരുറപ്പിച്ചു. ആ അസ്വസ്ഥത ആരും തുറന്നുപറഞ്ഞില്ല. കനത്ത മൗനത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
അപ്പോഴേക്കും അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തലപൊക്കിത്തുടങ്ങി. ആ യുവാവിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്തിനാണ് എന്നെ വിലക്കിയത്? തന്റെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അതോ എന്നിൽനിന്ന് അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്? വിചിത്രമായ അവസ്ഥ തന്നെ! മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും എത്രയോ വ്യത്യസ്തരാണ്! ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ ചിന്തകളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും എത്രയോ അകലെയായിരിക്കും!
ആ യുവാവ് വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയതോടെ കാറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാബിനിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും തോന്നി. ഞാൻ കാറിന്റെ ജനാലയിൽ കൈത്തണ്ട ചാരിവെച്ച് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. തണുത്തൊരു കാറ്റ് മുഖത്തേക്ക് വീശിയടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഉന്മേഷം തോന്നി. ഹൃദയത്തിൽ തളംകെട്ടിനിന്നിരുന്ന ഭയത്തിന്റെയും ആശങ്കയുടെയും കനത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആ കുളിർക്കാറ്റ് തുടച്ചുനീക്കുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും അറിയാതെ ഞാൻ ഓരോ ചിന്തകളിൽ വീണുപോയിരുന്നു.
പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ആകാശത്തെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നത് കാണാം. എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുനിൽക്കുന്ന കനത്ത ഇരുട്ട്, വിശാലമായ ഈ മണൽപ്പരപ്പിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിന് കൂടുതൽ തെളിച്ചവും മനോഹാരിതയും നൽകുന്നുണ്ട്. ആ കാഴ്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയും ആശങ്കയും ഒരുപോലെ നിഴൽവീശിനിന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ആഴവും അവക്കിടയിലെ വൈരുധ്യങ്ങളും അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഇപ്പോൾ വേഗത കുറച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. മുന്നിൽ, കണ്ണെത്താദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന പൊടിപിടിച്ച മണൽപ്പരപ്പ് കാണാം. അതിനിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കത്താൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പോലും മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ ഇടയ്ക്കിടെ മറ്റേ വാഹനത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന റോഡിൽനിന്ന് മാറി മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആ വാഹനം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു. മുന്നിലുള്ള പാതയിൽനിന്ന് മാറി, തിരമാലകളെപ്പോലെ ഉയർന്നുതാഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന മണൽക്കുന്നുകളിലേക്കാണ് അതിന്റെ യാത്ര.
അൽപ്പസമയത്തിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ വാഹനവും മറ്റേ വാഹനത്തിനടുത്തായി നിർത്തി, ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചു. ഈ യാത്രയിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില താത്്കാലിക ക്രമീകരണങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനായിരുന്നു അത്. വാഹനം നിർത്താൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ദൂരത്തെക്കുറിച്ചും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചു. വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു ആ സംഭാഷണം.
ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. യാത്രയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രയാസകരമായ ഘട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അധികം വൈകാതെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരാനാകുമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ഉറപ്പ്.
യാത്രയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നയാൾ എന്നോട് വീണ്ടും നേരത്തെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉണക്കമത്സ്യം കയറ്റിയിരുന്ന ആ ചെറിയ വാഹനത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. “ഇനി യാത്രയിൽ വലിയ അപകടസാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. അവ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ “ഖാഇദ്’ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് എന്റെ താമസസ്ഥലം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അതിഥികളായിരിക്കും’ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടയിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ആ ചെങ്കുത്തായ പാതയിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മണൽക്കുന്നുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടവിടെയായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വീടുകളിൽനിന്ന് നായ്ക്കളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നുകേൾക്കാം.
ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് ഏറെ അകലെയുള്ള ഒരിടത്ത് ഞങ്ങൾ വാഹനം നിർത്തി. ഈ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകരുതെന്നായിരുന്നു ഡ്രൈവറുടെ ഉപദേശം.
ഇറങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയശേഷം, ഒരാൾക്കുശേഷം മറ്റൊരാളായി പുറത്തിറങ്ങാൻ അയാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കുറച്ചകലെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണൽക്കുന്നിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ കുറച്ചുനേരം ഇരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ പ്രദേശം തീർത്തും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവരെ അവിടെത്തന്നെ കഴിയണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.
അതോടെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ വീണ്ടും ആശ്വാസം നിറഞ്ഞു. യാത്രയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആ ബദവി ഞങ്ങൾക്കായി വിരിച്ചിരുന്ന പായയിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി. അതിന്റെ അരികുകളിലായി ഓരോരുത്തരും ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അവിടത്തെ മണ്ണ് തൊട്ടുനോക്കി. നേരിയ ഈർപ്പമുള്ള തണുത്ത മണ്ണായിരുന്നു അത്. ആ മണ്ണിന്റെ സ്പർശം മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സുഖം പകർന്നു.
Content Highlights: The narrator moves between vehicles during a tense desert journey while facing wary questioning and a silent warning from the driver. Traveling past sand dunes and livestock, the group pauses before reaching the village of Qaid where the Bedouin guide promises safety. Resting on a mat on cool sand, the travelers feel a brief sense of relief.