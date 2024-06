ലബ്ബൈക്ക വിളികളുമായി തീർഥാടകർ മിനായിൽ; വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

മിന | മനസ്സും ശരീരവും ചിന്തയും ഇച്ഛകളും പൂർണമായും സ്രഷ്ടാവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നൊഴുകിയെത്തിയ 20 ലക്ഷത്തിലേറെ വിശ്വാസികൾ തമ്പുകളുടെ നഗരമായ മിനായിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതോടെ വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ഹൃദയത്തിലും അധരങ്ങളിലും തൽബിയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആത്മീയധന്യതയിൽ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് മിനായിൽ രാപ്പാർക്കുന്നതോടെ ഹജ്ജിന്റെ നിർബന്ധിത അനുഷ്ടാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. നാളെയാണ് ഹജ്ജിന്റെ സുപ്രധാന കർമമായ അറഫാ സംഗമം.

ഹജ്ജ് ഏജൻസികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഹാജിമാർ മിനായിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ന് നേരം പുലർന്നതോടെ തമ്പുകളുടെ നഗരിയിലേക്ക് തീർഥാടകരുടെ മഹാ ഒഴുക്കായി. ഇന്ന് പകലും രാത്രിയും ഹാജിമാർ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കും. ഹജ്ജിന്റെ ആദ്യ കർമമാണ് മിനായിലെ ഒത്തുചേരൽ. ഹജ്ജ് വേളയില്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അറഫാ സംഗമത്തിന് ശേഷം ഹാജിമാര്‍ കല്ലേറ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും ബലി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതും മിനായിലാണ്. പരമ്പരാഗത അറബ് സംസ്‌കാര തനിമയില്‍ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ വര്‍ഷം മിനായിലെ തമ്പുകള്‍ സജ്ജ്മാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ കാലങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഹാജിമാര്‍ ഹജ്ജിനെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇത്തവണ. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം തമ്പുകളിലും മിനയിലെ റസിഡന്‍ഷ്യന്‍ ടവറുകളിലുമായാണ് ഹാജിമാര്‍ക്കുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മക്കയിലെ മസ്ജിദുല്‍ ഹറമില്‍ നിന്നും ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് മിന സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

മിനായിൽ നിന്ന് ആത്മനിർവൃതിയോടെ മടങ്ങുന്ന ഹാജിമാർ നാളെ അറഫയിൽ സംഗമിക്കും. ഹജ്ജിന്റെ ആത്മാവായാണ് അറഫാ സംഗമം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നാളെ സുബ്ഹി നിസ്‌കാരത്തിന് ശേഷമാകും അറഫയിലേക്കുള്ള യാത്ര. ളുഹ്ർ നിസ്‌കാരത്തോടെ അറഫാ സംഗമത്തിന് തുടക്കമാകും. പ്രവാചകരും അനുയായികളും ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഒത്തുചേർന്നതിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഓർമ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് അറഫാ സംഗമം. ദേശഭാഷകളുടെ അതിർത്തികൾ മായ്ച്ചുകളയുന്ന മഹാസംഗമത്തിൽ വിങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായി വിശ്വാസികൾ പ്രാർഥനാ നിരതരാകും. ലോകത്തെ പീഡിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനാനേരം കൂടിയായി മാറും അറഫാ സംഗമം. ഗസ്സയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവനുകൾ നിർദയം അപഹരിച്ച് ഇസ്റാഈൽ സംഹാരതാണ്ഡവമാടുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് കർമം നടക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളുടെ കണ്ഠമിടറിയുള്ള പ്രാർഥനയിൽ ഗസ്സയിലെ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടമുണ്ടാകും.

അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 4,200 തീർഥാടകർ ഹജ്ജിനായി മക്കയിൽ എത്തിയതായി ഫലസ്തീൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്ത ഫലസ്തീനികളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് 1000 പേർ കൂടി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. റഫ ക്രോസിംഗ് അടച്ചതിനാൽ നിരവധിപേർക്ക് ഇവിടെ നിന്നു ഹജ്ജിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല.

Pilgrims have started arriving in Mina camps to start the Hajj 🕋 rituals.#Hajj2024 #HajjJourney #HajjRituals #Islam pic.twitter.com/SXJwXY6a2G

— Life in Saudi Arabia (@LifeSaudiArabia) June 14, 2024