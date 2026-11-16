Kozhikode
മര്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂള്സ് : ഡിജിറ്റല് ഫെസ്റ്റ് 2026 സംഘടിപ്പിച്ചു
സൈബര് സ്ക്വയര് ടീമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, എ.ആര് നഗറില് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയില് മുന്നൂറില്പ്പരം വിദ്യാര്ത്ഥികള് പങ്കെടുത്തു
കോഴിക്കോട് | വിദ്യാര്ത്ഥികളിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകള് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മര്ക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്കൂള്സ്ന്റെ കീഴിലുള്ള 16 ഓളം സ്കൂളുകളുടെ സംസ്ഥാനതല ഡിജിറ്റല് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു . സൈബര് സ്ക്വയര് ടീമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, എ.ആര് നഗറില് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയില് മുന്നൂറില്പ്പരം വിദ്യാര്ത്ഥികള് പങ്കെടുത്തു
ആധുനിക ലോകത്ത് അനുദിനം വളര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ആവശ്യമായ കഴിവുകള്ക്കും സാങ്കേതിക നൈപുണ്യങ്ങള്ക്കും പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (AI), റോബോട്ടിക്സ്, കോഡിംഗ് ടെക്നോളജി, ആനിമേഷന് ഡോക്യുമെന്റി , ടെക് -ടോക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ ആസ്പദമാക്കി മൂന്ന് കേറ്റഗറിയിലായി മത്സരങ്ങള് നടന്നു .
മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല എന് സി (സി ഇ ഓ ഹാന്സ് ടെക്നോളജീസ്) ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു. വി എം റഷീദ് സഖാഫി (സി എ ഓ മര്ക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂള്സ് ) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഖ്യ അതിഥികളായ പി കെ അസ്ലു (മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്) ,മുസ്തഫ പി (പ്രസിഡണ്ട് എ ആര് നഗര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ഉനൈസ് മുഹമ്മദ് (എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് അക്കാഡമിക്സ് മര്ക്കസ്) വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ആശംസകള് അറിയിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഷാഫി (അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടര് മര്ക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂള്സ്), വിഷയാവതരണം നടത്തി.
മൂന്ന് കാറ്റഗറിലായി നടത്തിയ മത്സരത്തില് കാറ്റഗറി 1-ല് മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, എ.ആര് നഗര് ഒന്നാം സ്ഥാനവും, മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, ഐക്കരപ്പടി രണ്ടാം സ്ഥാനവും, മെംസ് ഇന്റര്നാഷണല്, കാരന്തൂര് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. കാറ്റഗറി 2 വിഭാഗത്തില് മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, ഐക്കരപ്പടി ഒന്നാം സ്ഥാനവും, മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്, കൈതപ്പൊയില് രണ്ടാം സ്ഥാനവും, മര്കസ് ഇന്റര്നാഷണല് സ്കൂള്, എരഞ്ഞിപ്പാലം മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. കാറ്റഗറി 3-ല് മര്കസ് ഇന്റര്നാഷണല് സ്കൂള്, എരഞ്ഞിപ്പാലം ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ക്രെസന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് വളപട്ടണം രണ്ടാം സ്ഥാനവും, മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള് എ.ആര് നഗര്, മര്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള് ഐക്കരപ്പടി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികള്ക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും അനുമോദനവും മുഹമ്മദ് അറബാസ് (സൈബര് സ്ക്വയര്), മര്ക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂള്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അംഗങ്ങളായ സിറാജുദ്ദീന് ,അബ്ദുല് മജീദ് ഇര്ഫാനി, അന്വര് സഖാഫി, ജബ്ബാര് സഖാഫി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തില് നിര്വഹിച്ചു. മര്ക്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള് എ ആര് നഗര് പ്രിന്സിപ്പല് സുലൈമാന് സ്വാഗതവും, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ഷക്കീര് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Content Highlights: Markaz Group of Schools hosted the State Level Digital Fest 2026 at Markaz Public School, AR Nagar, in association with Cybersquare. Over 300 students from 16 schools competed in AI, robotics, coding, and animation. Winners across three categories were awarded prizes by dignitaries and educators