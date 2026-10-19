Connect with us

Kerala

തുലാവര്‍ഷം കനക്കുന്നു; ഏഴു ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്നു മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Published

Oct 19, 2026 8:18 am |

Last Updated

Oct 19, 2026 8:18 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്‍ഷം കനക്കുന്നതിനാല്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് ഏഴു ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്.

ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ മലപ്പുറം വരെയുള്ള 10 ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച ഇടുക്കി മുതല്‍ കണ്ണൂര്‍ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ടാണ്.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്‌ക്കൊപ്പം 40 കിലോമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റിനും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം 21ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം 22ന് ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍എന്നീ ജില്ലകളില്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights:
The India Meteorological Department has issued a yellow alert for seven districts in Kerala due to intensifying northeast monsoon rains. Isolated heavy rainfall accompanied by gusty winds up to 50 km/h and thunderstorms are expected. Residents in affected regions are advised to exercise extreme caution.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തുലാവര്‍ഷം കനക്കുന്നു; ഏഴു ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

കുപ്രസിദ്ധ വാഹന മോഷ്ടാവ് അണ്ണാന്‍ ഷാജിയെ പോലീസ് പിന്തുടര്‍ന്നു പിടികൂടി

Kerala

രാവിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നു കാണാതായ കുട്ടിയെ രാത്രി വീടിനടുത്തുള്ള കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

International

ഫ്രാന്‍സില്‍ സമരത്തിന്റെ മറവില്‍ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല: ഇമ്മാനുവേല്‍ മാക്രോണ്‍

From the print

ആരും കയറാത്ത ഹിമാലയൻ കൊടുമുടികളിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം

From the print

ജലാശയങ്ങൾ വരുമാന തീരങ്ങളാകും; കരട് തയ്യാറാക്കാൻ ജലസേചന വകുപ്പ്

International

ഗസ്സയിലെ കൂട്ട സംസ്‌കാരം: 75 മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിച്ചെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്