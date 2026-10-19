Kerala
തുലാവര്ഷം കനക്കുന്നു; ഏഴു ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്നു മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്ഷം കനക്കുന്നതിനാല് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് ഏഴു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്.
ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മുതല് എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മുതല് മലപ്പുറം വരെയുള്ള 10 ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച ഇടുക്കി മുതല് കണ്ണൂര് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം 40 കിലോമീറ്റര് മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റിനും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം 21ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം 22ന് ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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The India Meteorological Department has issued a yellow alert for seven districts in Kerala due to intensifying northeast monsoon rains. Isolated heavy rainfall accompanied by gusty winds up to 50 km/h and thunderstorms are expected. Residents in affected regions are advised to exercise extreme caution.