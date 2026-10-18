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കൊല്ക്കത്ത ദുരന്തം: ദുര്ഗാ പൂജാ സംഘാടകര് ഉള്പ്പെടെ ഏഴുപേര് അറസ്റ്റില്
സംഘാടകര് നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് തിരക്കിന് കാരണമായതെന്നും അത് ദുഃഖകരമായ സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി.
കൊല്ക്കത്ത | പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വടക്കന് കൊല്ക്കത്തയില് ദുര്ഗാ പൂജക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 പേര് മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തില് സംഘാടകര് ഉള്പ്പെടെ ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചോര്ബഗാന് ദുര്ഗാ പൂജ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രാജ് കുമാര് സെവ്ദ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തനു ദുബെ, മുള കൊണ്ടുള്ള നിര്മിതിയുടെ പണിയിലേര്പ്പെട്ടിരുന്ന ബിപ്ലബ് മുഖര്ജി, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കൗശിക് സാഹ, പിന്റു ഡേ, സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ചുമതലക്കാരായ സുമന് ചക്രവര്ത്തി, രാജേഷ് പാല് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
10 ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ദുര്ഗാ പൂജ ഉത്സവത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസമായ ‘സപ്തമി’ നാളില്, വന് ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ‘ചോര്ബഗാന് ദുര്ഗാ പൂജ’ പന്തലില് ഇന്നലെ രാത്രി 7:40-ഓടെയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. സംഘാടകര് നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുത്തവര്ക്കിടയില് തിരക്കിന് കാരണമായതെന്നും അത് ദുഃഖകരമായ സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. കൊല്ക്കത്ത മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവരെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പന്തല് പ്രദേശത്ത് സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര് വിസില് മുഴക്കിയതാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയില് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകാന് കാരണമായതെന്ന് അപകടത്തില്പ്പെട്ടവരില് രണ്ടുപേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള് പറഞ്ഞതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തിരക്കില് ആളുകള് ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അന്വേഷണത്തിനായി ഫോറന്സിക് വിഭാഗം, പോലീസ് എസ് ടി എഫ്, ഫയര് ഫോഴ്സ് എന്നിവര്ക്ക് കൈമാറിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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Seven individuals, including Durga Puja organizers, have been arrested in connection with a major tragic incident in Kolkata. Law enforcement agencies have intensified their probe into the circumstances leading to the disaster. Further legal proceedings and security reviews are currently underway across the region.