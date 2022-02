യുക്രൈനില്‍ റഷ്യ സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൂടന്‍ ചര്‍ച്ചയുമായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും. മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുവെന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ കുറിച്ചു. മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗായി.

നിലവില്‍ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്താണ് ട്രെന്‍ഡിംഗില്‍ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമെന്ന ഹാഷ്ടാഗ്. റഷ്യ- ഉക്രൈന്‍ പോരാട്ടം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്. കൊവിഡ് മഹാമാരിയില്‍ നിന്ന് പതുക്കെ മുന്നോട്ടുവരുന്ന ലോകത്തിനുള്ള കനത്ത പ്രഹരമായിരിക്കും ഈ യുദ്ധമെന്ന് പലരും ട്വിറ്ററില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

We are very concerned for Ukraine.

The sad thing is that whenever innocent people of a peaceful country are killed in war what is their fault, then it seems that human life has no value#worldwar3#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/HOxq6rfqJY

— World war 3 Russia vs Ukraine (@Senju_hyuga) February 24, 2022