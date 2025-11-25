local body election 2025
പറപ്പൂരില് അപരന്മാര് പാരയാകുമോ..?
പാരയാകുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇരുമുന്നണികളും.
വേങ്ങര | പറപ്പൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാര്ഡുകളില് അപരന്മാര് പാരയാകുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇരുമുന്നണികളും. മൂന്ന് വാര്ഡുകളിലാണ് ഒരേ പേരിലെ സ്ഥാനാര്ഥികള് കുഴക്കുക.
യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായ ടി ടി അശ്റഫ് കോണി ചിഹ്നത്തില് മത്സരിക്കുന്ന 16-ാം വാര്ഡില് ഓടക്കുഴല് ചിഹ്നത്തില് മറ്റൊരു അശ്റഫും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ വാര്ഡിലെ ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥി ഹംസക്കുട്ടിക്കെതിരെ മറ്റൊരു ഹംസയും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.
എല് ഡി എഫ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ 13ല് എല് ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സജ്നക്കെതിരെ രണ്ട് സജ്നമാര് മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. രണ്ടാം വാര്ഡില് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ഇ കെ നസീമക്കെതിരെ മുന് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ മറ്റൊരു നസീമയും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്
local body election 2025
സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി
National
യു പിയില് എസ് ഐ ആര് ജോലിക്കിടെ ബി എല് ഒ ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു
Kerala
ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്കരണം: റിപോര്ട്ട് തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
Eranakulam
കൊച്ചിയില് വീട് പൊളിക്കുന്നതിനിടെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
മലപ്പുറം കരുളായിയില് കാട്ടാന ആക്രമണം; ആദിവാസി യുവാവിന് പരുക്ക്
Kerala