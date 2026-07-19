Editorial
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ്: സര്ക്കാര് നിലപാട് ദുരൂഹം
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നത് മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരില് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ലീഗിനാണ്.
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് വിഷയത്തില് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷോണ് ജോര്ജിന്റെ ഹരജിയിലെ ആവശ്യത്തോട് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നടപടി ദുരൂഹമാണ്. അമുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷോണ് ജോര്ജ് ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഹരജിയെ പിന്തുണക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലമാണ് സര്ക്കാര് അഭിഭാഷകന് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചത്. യു ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണിത്. വഖ്ഫ് ബോര്ഡില് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് വഖ്ഫിന്റെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് നിരക്കാത്തതും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും ആര്ട്ടിക്കിള് 14ന്റെ ലംഘനവുമാണെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നിലപാട്. അമുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര നിര്ദേശത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കോണ്ഗ്രസ്സും മുസ്ലിം ലീഗും.
കേന്ദ്ര നിയമത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷവിരുദ്ധ നിര്ദേശങ്ങളെ ചെറുക്കാനും മതേതര സ്വഭാവം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കാനും ബോര്ഡിലെ രണ്ട് ഒഴിവുകള് മാറ്റിവെച്ച് മുന് സര്ക്കാര് എടുത്ത തന്ത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെയാണ് യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര് കോടതിയില് അട്ടിമറിച്ചത്. വഖ്ഫ് ബോര്ഡില് അമുസ്ലിം പ്രതിനിധിയെ ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര നിര്ദേശത്തിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച ഹരജികള് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് പരമോന്നത കോടതിയുടെ തീര്പ്പിനു കാത്തുനില്ക്കുകയാണെന്നും വഖ്ഫ് ബോര്ഡിന്റെ അഭിഭാഷകന് കോടതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള് അത് തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന്റെ അഡീഷനല് സോളിസിറ്റര് ജനറലും സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലും സ്വീകരിച്ചത്. ഇതാണ് സംസ്ഥാന വഖ്ഫ് ബോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കോടതി മരവിപ്പിക്കാനിടയാക്കിയത്. ഇത് യാദൃച്ഛികമല്ല, ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് വിഷയത്തില് കോണ്ഗ്രസ്സ് അഖിലേന്ത്യാതലത്തില് ഉയര്ത്തുന്ന പ്രതിരോധത്തെ പിന്നില് നിന്ന് കുത്തുന്നതായിപ്പോയി സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വഖ്ഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ എ ഐ സി സി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല് പാര്ലിമെന്റില് നടത്തിയ ശക്തമായ മറുവാദങ്ങളും നയപ്രഖ്യാപനവും ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചതാണ്. “അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയിലോ ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിലോ ഇവ്വിധം ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഉള്പ്പെടുത്താന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സന്നദ്ധമാകുമോ’ എന്ന വേണുഗോപാലിന്റെ ചോദ്യം പ്രശ്നത്തിന്റെ മര്മം സ്പര്ശിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ മതവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും ട്രസ്റ്റുകളും സ്വന്തം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഭരിക്കാന് അവകാശമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തില് മുസ്ലിംകളോട് മാത്രം വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിച്ചത്.
കേന്ദ്ര നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനു പകരം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അജന്ഡകള് അതേപടി നടപ്പാക്കാന് യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര് കാണിക്കുന്ന ധൃതി ഭരണമുന്നണിയില് തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീഗ് അണികളില് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ അമര്ഷം ഉയര്ന്നുകഴിഞ്ഞു. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്ത തുടങ്ങി മത -സാമൂഹിക- സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന്റെയും സംഘ്പരിവാറിന്റെയും വര്ഗീയ- വംശീയ അജന്ഡകളെയും ന്യൂനപക്ഷവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും ചെറുത്തുതോല്പ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള വാഗ്ദാനവുമായാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം വോട്ടര്മാരെ സമീപിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങള്ക്കെതിരെ കാവലാളാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മതേതര വോട്ടര്മാര് യു ഡി എഫിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയതും. എന്നാല് അധികാരക്കസേരയില് എത്തിയതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവാദനയങ്ങളെയും വര്ഗീയ അജന്ഡകളെയും ഒന്നൊന്നായി പിന്തുണക്കുകയും സംഘ്പരിവാര് ശക്തികള്ക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നത് മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരില് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ലീഗിനാണ്. വഖ്ഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണം തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണെന്ന് സദാ ആവര്ത്തിക്കുന്ന ലീഗ് ഭരണത്തിന്റെ ചുക്കാന് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കമുണ്ടായതെന്നത് വേദനാജനകമാണ്. വഖ്ഫ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലീഗ് മന്ത്രിയായിട്ടും കേന്ദ്ര അജന്ഡക്ക് സഹായകമായ രീതിയില് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല് കോടതിയില് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് മന്ത്രിയുടെ നിസ്സംഗത കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നു വിശ്വസിക്കാന് പ്രയാസമുണ്ട്.
വഖ്ഫ് ബോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനം താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ബോര്ഡ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് നിലവില് പ്രത്യാശ നല്കുന്ന ഏകഘടകം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിയമപോരാട്ടത്തിലെങ്കിലും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ബോര്ഡിന്റെ മുസ്ലിം സ്വഭാവ സംരക്ഷണത്തിന് സഹായകമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവിടെയും ഇതേ ഇരട്ടത്താപ്പും ദുരൂഹമായ നിലപാടും തുടര്ന്നാല് കേരളത്തിലെ മതേതര ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് വന്തോതിലുള്ള അന്യവത്കരണത്തിനും അവിശ്വാസത്തിനും അത് വഴിവെക്കും.