കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാകണോ?

ഞാൻ ബി എ സോഷ്യോളജി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാണ്. ഡിഗ്രിക്കു ശേഷം കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്‌സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോഴ്‌സിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ? മറിയം, കുന്ദമംഗലം

ഒരു കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യമാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആകർഷണമുള്ള ജോലിയാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടേത്. പത്ത് കോടിയോ അതിലധികമോ മൂലധനമുള്ള ഏതൊരു കമ്പനിക്കും കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ. കമ്പനിയുടെ ഭരണപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുക, ഓഹരി ഉടമകളുമായി കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡുകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുക, കമ്പനിയുടെ നിയമപരമായ രജിസ്റ്ററുകൾ, ഓഫീസ് സീലുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രധാന ചുമതലയാണ്. രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ്, ടാക്‌സ് അധികാരികൾ, ആർബിട്രേഷൻ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് ഹാജരാകേണ്ടത്.

പുതിയ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുക മറ്റ് പല കമ്പനികളുമായി കൂടിച്ചേരുക, കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഉള്ള കമ്പനികളെ പിരിച്ചുവിടുകയോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാവും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവൃത്തി മേഖല. നിയമത്തോട് വലിയ അഭിനിവേശവും തീക്ഷ്ണതയും, മികച്ച വാക്കാലുള്ളതും രേഖാമൂലമുള്ളതുമായ ആശയവിനിമയ ശേഷി, കാര്യങ്ങളെ നിയമപരമായി വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവുകൾ എന്നിവ ഇതിന് വേണ്ട നൈപുണ്യങ്ങളാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്‌സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് പഠനം റെഗുലർ കോളജുകളിൽ ലഭ്യമല്ല. മുംബൈയിലെ ICSI-Centre for Corporate Governance, Research & Training (CCGRT) ബിരുദധാരികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ച് സാധാരണ കോളജ്‌ കോഴ്സുകൾ പോലെയുള്ള മൂന്ന് വർഷ ഫുൾടൈം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 50 സീറ്റ് മാത്രം. വെബ്: www.icsi.edu/ccgrt.

CS Executive Entrance Test (CSEET) എന്ന എൻട്രി ലെവൽ പരീക്ഷയാണ് ആദ്യപടി. പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും ബാച്ചിലർ/പി ജി ബിരുദമുള്ളവർക്കും CSEET പരീക്ഷക്ക് ചേരാം. വർഷത്തിൽ നാല് പരീക്ഷ വീതം നടത്തും. കന്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 120 മിനുട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളിലെ 120 ഒബ്‌ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

Business Communication

Legal Aptitude and Logical Reasoning

(Economic and Business Environment

Current Affairs.

എഴുത്തുപരീക്ഷക്ക് 170 മാർക്ക്. 15 മിനുട്ടിൽ പ്രസന്റേഷനും ആശയവിനിമയവും പരിശോധിക്കുന്ന വൈവാവോസിയുടെ 30 മാർക്കും ചേർത്ത് ആകെ 200 മാർക്ക്. ഓരോ ഭാഗത്തിനും 40 ശതമാനം, മൊത്തം 50 ശതമാനം എന്നീ ക്രമത്തിലെങ്കിലും മാർക്ക് നേടണം. നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകൾ ഇല്ല. സി എ- കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഫൈനൽ പരീക്ഷ ജയിച്ചവർക്ക് 5,000 രൂപയടച്ച് CSEET എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് നേടാം.

പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്, പരിശീലന പുസ്തകങ്ങൾ, മോക് ടെസ്റ്റ്, അപേക്ഷാരീതി മുതലായവക്ക് www.icsi.edu എന്ന സൈറ്റിലെ CSEET ലിങ്ക് നോക്കാം.എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അടുത്ത പടി. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ആകെ എട്ട് പേപ്പറുകൾ. ഓരോ പേപ്പറിനും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതം. പേപ്പറൊന്നിന് 100 മാർക്ക്.

മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സ് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്‌ക്രിപ്റ്റീവും ചേർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, പേപ്പർ ഓരോന്നിനും 40 ശതമാനം വീതവും ആകെ ഗ്രൂപ്പിന് 200 മാർക്കും നേടിയാൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം.

അടുത്ത സ്റ്റേജ് പ്രൊഫഷനൽ പ്രോഗ്രാം. ഒരു ഇലക്ടീവ് പേപ്പർ അടക്കം എട്ട് പേപ്പറുകൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ പേപ്പറിനും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതം ലഭിക്കും. ഡിസ്‌ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷയാണ്. പേപ്പർ ഓരോന്നിനും 100 മാർക്ക് വീതം.

21 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് (ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ്) ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് സി എസിന്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് ഐ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഐ സി എസ് ഐയുടെ സി എസ് പദവി സ്വന്തമായി.

സി എസ് പ്രൊഫഷനൽ പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നതോടെ യു ജി സി അംഗീകൃത പി ജി യോഗ്യത ഒരു സി എസിന് ലഭിക്കും.

കോമൺ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫലം വന്നു, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ദിഷി, പന്നിയങ്കര

നാഷനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തിയ കോമൺ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പെർസെന്റൽ സ്‌കോർ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്കു വേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും യൂനിവേഴ്‌സിറ്റികളിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ ആണ് ആദ്യ കടമ്പ. സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും താത്പര്യമുള്ള കോഴ്‌സ് കോമ്പിനേഷനുകൾ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ താത്പര്യത്തിനും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച കോമ്പിനേഷനുകൾ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്പദമാക്കി മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് നേരത്തേ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡൽഹി യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി പോലുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട യൂനിവേഴ്‌സിറ്റികളിൽ ഹയർസെക്കൻഡറി തലത്തിൽ വിദ്യാർഥി പഠിച്ച പേപ്പറുകളുടെ പരീക്ഷ കോമൺ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രവേശനത്തിനുള്ള മെറിറ്റ്‌ലിസ്റ്റ് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ എൻ ടി എ സ്‌കോർ ആസ്പദമാക്കി അതാത് സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. സി യു ഇ ടി പ്രവേശനത്തിനായി കോമൺ പ്രവേശന രീതികൾ നിലവിലില്ല. അതാത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴി വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷാ സമർപ്പണം നടത്തണം. പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷാ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനം നേടാം.