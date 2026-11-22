Kozhikode
കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് യൂനിയന് വായനശാലയില് വയലാര് അനുസ്മരണം
എ ഐ ആര് ഫെയിം കെ സുനില്കുമാര് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് | യൂനിയന് വായനശാല ഹാപ്പിനസ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് വയലാര് അനുസ്മരണം നടത്തി. എ ഐ ആര് ഫെയിം കെ സുനില്കുമാര് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വായനശാല പ്രസിഡന്റ് എം സി സുദേഷ്കുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹാപ്പിനസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എന് പി മനോജ്കുമാര് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി ടി പ്രകാശന് ആശംസകളര്പ്പിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സത്യന് കുറ്റിക്കാട്ടില് നന്ദി പറഞ്ഞു.
വായനശാല ശ്രുതിമധുരം മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പിലെ ഗായകര് വയലാര് കവിതകളും കരോക്കെ ഗാനങ്ങളും ആലപിച്ചു.
Content Highlights: A Vayalar remembrance event was held at Kundooparambu Union Library. Participants paid tribute to the renowned Malayalam poet and lyricist Vayalar Ramavarma. The gathering highlighted literary appreciation and local cultural engagement.