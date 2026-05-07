Kerala
സുനിതയെ അതിക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടുത്തിയ കേസ്: പ്രതി ദീപക് കൃഷ്ണൻ പിടിയിൽ
കന്യാകുമാരിയില് നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ബസ് മാര്ഗ്ഗം വരുമ്പോയാണ് ഇയാളെ പോലീസിന്റെ പിടികൂടിയത്.
തൃശൂര്| ബെംഗളൂരുവില് വാടാനപ്പിള്ളി സ്വദേശി സുനിതയെ അതിക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടുത്തിയ സംഭവത്തില് ഡോഗ് ഷെല്ട്ടര് ഹോം ഉടമ പിടിയില്. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ദീപക് കൃഷ്ണയെ കര്ണാടക സൂലി ബെല പോലീസ് ആണ് പിടികൂടിയത്.
കന്യാകുമാരിയില് നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ബസ് മാര്ഗ്ഗം വരുമ്പോയാണ് ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. യുവതിയെ ആക്രമിച്ചതിനു ശേഷം ബംഗളൂരുവില് നിന്ന് മുങ്ങിയ ഇയാള് കന്യാകുമാരിയില് എത്തിയിരുന്നു.
ഇയാളുടെ ഫോണ് സ്വിച്ച് ഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു നമ്പര് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയെ പിടിക്കൂടിയത്. പോലീസ് സംഘം കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദീപക്ക് തിരികെ ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് ബസ് മാര്ഗ്ഗം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നാണ് സുലീബലെ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്.
The owner of a dog shelter home, Deepak Krishna, has been arrested by the Sulibele police for the brutal murder of Sunitha, a native of Vadanappally. The suspect was apprehended while traveling on a bus from Kanyakumari to Bengaluru after a coordinated police effort. Although he had switched off his primary phone, investigators tracked him using an alternative mobile number and are currently conducting a detailed interrogation.