ഓസ്ട്രേലിയൻ തീരത്ത് അജ്ഞാത ലോഹവസ്തു; ചാന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണത്തിനിടെ വീണതെന്ന് ഊഹാപോഹം

കാൻബെറ | പടിഞ്ഞാറാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രീൻ ഹെഡ് തീരത്തടിഞ്ഞ അജ്ഞാത ലോഹനിർമിത വസ്തുവിനെ ചൊല്ലി ഊഹാപോഹം. ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെന്നാണ് പ്രചാരണം. ചാന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണസമയത്ത് റോക്കറ്റ് കടന്നുപോകുന്നത് ആസ്ത്രേലിയയിൽ ദൃശ്യമായത് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. അതേസമയം, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയോ, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയോ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജൂറിയൻ ബേ ബീച്ചിന് സമീപമാണ് അജ്ഞാത വസ്തു കണ്ടെത്തിയത്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ലോഹനിർമിത വസ്തുവിന് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. ഇതേ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഒരു വിദേശരാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ഭാഗമാകാം ഇതെന്നും ഓസ്ട്രേലിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണന്നും ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023