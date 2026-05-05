Kerala
പേരാവൂരില് യുഡിഎഫ് വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പ്രവര്ത്തകന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
ഇരിട്ടി കീഴ്പ്പള്ളി ടൗണിലെ മീന് കച്ചവടക്കാരനായ കാപ്പാടന് കുഞ്ഞമ്മദ് ആണ് മരിച്ചത്.
കണ്ണൂര്| പോരാവൂരില് യുഡിഎഫ് വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പ്രവര്ത്തകന് കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. ഇരിട്ടി കീഴ്പ്പള്ളി ടൗണിലെ മീന് കച്ചവടക്കാരനായ കാപ്പാടന് കുഞ്ഞമ്മദ് ആണ് മരിച്ചത്. 53 വയസ്സായിരുന്നു. പേരാവൂര് മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞമ്മദ് കുഴഞ്ഞു വീണത്.
ഉടന് കീഴ്പ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
A UDF worker died after collapsing during an election victory celebration in Peravoor, Kannur. The deceased, Kappadan Kunhammed, was a fish merchant in Iritty Keezhppally and was 53 years old. The incident occurred while celebrating the electoral win of KPCC President and candidate Sunny Joseph. Although he was rushed to a nearby clinic, he was pronounced dead on arrival.