Kerala

യു ഡി എഫ് വിജയത്തിൽ മൂന്നു മാസം ഫ്രീ മൊബൈൽ റീചാർജ്; പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ സന്ദേശം, പിന്നിൽ തട്ടിപ്പ് സംഘം

ഇത്തരം ഫിഷിങ് ലിങ്കുകളില്‍  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ചോരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Published

May 12, 2026 3:38 pm |

Last Updated

May 12, 2026 4:01 pm

കോഴിക്കോട്| കേരളത്തില്‍ യു ഡി എഫിന്‍ ഭരണം ലഭിച്ചതിന് എല്ലാവര്‍ക്കും 749 രൂപയുടെ മൂന്നു മാസത്തെ റീചാര്‍ജ് സൗജന്യമെന്ന തരത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജം. ഈ സന്ദേശത്തോടൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീചാര്‍ജ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാണ് തട്ടിപ്പുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ വിജയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഇത്തരം വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇത്തരം ഫിഷിങ് ലിങ്കുകളില്‍  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ചോരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളില്‍ വീഴരുതെന്നും അവ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യരുതെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

