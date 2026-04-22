വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നീട്ടിയതായി ട്രംപ്; പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാംഘട്ട ചര്‍ച്ച വഴിമുട്ടിയതിനിടെ

ചര്‍ച്ചക്കുള്ള നിര്‍ദേശം ഇറാന്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചാലല്ലാതെ ഉപരോധം പിന്‍വലിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്. ഉപരോധം യുദ്ധം തന്നെയാണെന്നും ഭീഷണിയെ എങ്ങനെ ചെറുക്കണമെന്ന് അറിയാമെന്നും ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

Published

Apr 22, 2026 7:08 am |

Last Updated

Apr 22, 2026 7:08 am

വാഷിങ്ടണ്‍/തെഹ്‌റാന്‍ | ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ നീട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. എന്നാല്‍, ചര്‍ച്ചക്കുള്ള നിര്‍ദേശം ഇറാന്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചാലല്ലാതെ അവരുടെ തുറമുഖങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം പിന്‍വലിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലുമൊരു വഴിയിലൂടെ ചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം യുദ്ധം തന്നെയാണെന്നും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ധാരണയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പ്രതികരിച്ചു. ഭീഷണിയെ എങ്ങനെ ചെറുക്കണമെന്ന് ഇറാന് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യു എസ്-ഇറാന്‍ രണ്ടാംവട്ട ചര്‍ച്ചക്ക് സാഹചര്യമൊരുക്കാന്‍ മധ്യസ്ഥരായ പാകിസ്താന്‍ അവസാന ശ്രമം നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് ‘അല്‍ ജസീറ’ റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം, 10 ദിവസത്തെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും ലബനാനിലെ ആക്രമണം ഇസ്‌റാഈല്‍ തുടരുകയാണ്. തെക്കന്‍ ലബനാനില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തില്‍ അനവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിക്കുന്ന ഇസ്‌റാഈലിനെതിരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല ഗ്രൂപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നീട്ടിയതായി ട്രംപ്; പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാംഘട്ട ചര്‍ച്ച വഴിമുട്ടിയതിനിടെ

