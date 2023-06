ഭുവനേശ്വര്‍ | ഒഡീഷയില്‍ ട്രെയിനുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് വന്‍ ദുരന്തം. 132 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഷാലിമാര്‍ – ചെന്നൈ കൊറോമണ്ടേല്‍ എക്സ്പ്രസ് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.അതേ സമയം അപകടത്തില്‍ 30 പേര്‍ മരിച്ചതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ബാലസോറില്‍ ബഹനാഗ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപം രാത്രി 7.20 ഓടെയാണ് അപകടം.നാല് ബോഗികളാണ് പാളം തെറ്റിയത്.ട്രെയിനിന്റെ പല കോച്ചുകളും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മൂന്ന് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്തത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി.

സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും നാളെ രാവിലെ അപകട സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്നും ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു

#WATCH | Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. pic.twitter.com/9Lk2qauW9v

ഇതുവരെ 50-ലധികം യാത്രക്കാരെ ബഹനാഗ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബാലസിനോറിൽ നിന്നും സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളും സഹായത്തിനായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴിയുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനുകളും നിർത്തിവച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് 15 ആംബുലൻസുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഡീഷണൽ ഡിഎംഇടി അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് എമർജൻസി കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ: 6782262286.

Odisha | Several feared injured after Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. pic.twitter.com/hV7YrDlduW

— ANI (@ANI) June 2, 2023