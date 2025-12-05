local body election 2025
മുസ്തഫക്ക് വെല്ലുവിളിയായി മൂന്ന് അപരന്മാർ
ഇവിടെയുള്ള വിജയം ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾക്ക് ഒരുപോലെ അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്.
പുലാമന്തോൾ |അപരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ഇത്തവണ പുലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മല വാർഡ് (15) ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ ചെയർമാനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ (കാളഞ്ചിറ മുത്തു) ആണ് ഇവിടെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർഥി.
എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് വെല്ലുവിളിയുയർത്തി മൂന്ന് “മുസ്തഫ’മാർ കൂടി മത്സരരംഗത്തുണ്ടെന്നതാണ് ഈ പോരാട്ടത്തെ ആവേശകരമാക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ വെറും 10 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി മുസ്തഫ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തവണയും വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായി കുട ചിഹ്നത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് രണ്ടാം അങ്കമാണ്.
കോണി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിലെ അബ്ദുൽ കമാൽ എന്ന കമ്മാലി, വാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശക്തമായ പ്രചാരണത്തിലാണ്. താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സുകുമാരനാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥി. സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് പേരും മുസ്തഫയുടെ അപരൻമാരാണ്. ഇത് വോട്ടർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട്, വിജയം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പഴയ 14-ാം വാർഡ് പുതിയ 15-ാം വാർഡായി മാറിയെങ്കിലും, ചെമ്മലയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല.
