Kerala
ഈ വർഷത്തെ ആറാം അതിഥി നൈല; തിരുവനന്തപുരത്തെ അമ്മത്തൊട്ടിലില് പുതിയ മാലാഖയെത്തി
2.64 കിലോ ഭാരമുള്ള നൈല പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരത്തെ അമ്മത്തൊട്ടിലില് പുതിയ മാലാഖയെത്തി. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 6.15ന് 10 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി അമ്മത്തൊട്ടിലിലെത്തിയത്. ആധുനിക നേഴ്സിങിന്റെ മാതാവ് ഫ്ലോറന്സ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ഓര്മദിനത്തിന് തലേന്നെത്തിയ കുഞ്ഞിന് ‘നൈല’ എന്ന് പേരിട്ടതായി സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ ജി എല് അരുണ്ഗോപി അറിയിച്ചു.
കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിലെത്തിയപ്പോള് അലാറം മുഴങ്ങി. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാര് ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞിനെ ശിശുപരിചരണ കേന്ദ്രത്തില് എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. തൈക്കാട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് 2.64 കിലോ ഭാരമുള്ള നൈല പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മൂന്നുവര്ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ അമ്മത്തൊട്ടിലുകള് വഴി മാത്രം സമിതിയുടെ പരിചരണയിലേക്ക്104 കുട്ടികളാണ് എത്തിയതെന്ന് ജനറല് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതല് കുട്ടികള് എത്തിയത് (63 പേര്) തിരുവനന്തപുരം അമ്മത്തൊട്ടിലിലാണ്. കുറവ് (ഒരാള്) പത്തനംതിട്ടയിലും.കൊല്ലം 4, ആലപ്പുഴ 10, എറണാകുളം 2, കോട്ടയം 7,തൃശൂര് 6, കോഴിക്കോട് 8, കാസര്കോട് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ഈ കാലയളവില് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി 226 കുട്ടികളെയാണ് ദത്ത് നല്കിയത്.
A ten-day-old baby girl arrived at the Ammathottil in Thiruvananthapuram yesterday evening. The State Child Welfare Council named her Naila in memory of Florence Nightingale as she arrived on the eve of International Nurses Day. Doctors at Thycaud Women and Children’s Hospital confirmed that the baby is healthy and weighs 2.64 kg. General Secretary Adv G L Arun Gopi noted that 104 children have reached various Ammathottils across the state in the last three years.