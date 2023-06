യു എസ് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു

വാഷിംഗ്ടൺ | മൂന്ന് ദിവസത്തെ യു എസ് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമ മോദി ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽസിസിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈജിപ്ത് സന്ദർശനം. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആദ്യ ഈജിപ്ത് സന്ദർശനമാണിത്. 1997 ന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈജിപ്തിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനം കൂടിയാണ്.

പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെയും പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡന്റെയും ക്ഷണപ്രകാരമായിരുന്നു യുഎസ് സന്ദർശനം.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi departs for Cairo, Egypt after concluding his maiden State Visit to the United States. pic.twitter.com/BEz1giGKZx

— ANI (@ANI) June 24, 2023