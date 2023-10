അഹമ്മദാബാദ് | മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ക്ലാസ്സ്‌റൂമിൽ മുസ്‌ലിംകളുടെ നിസ്‌കാരക്രമം കാണിച്ചുകൊടുത്തതിനെതിരെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദി സംഘടനയുടെ അതിക്രമം. പ്രതിഷേധക്കാർ സ്‌കൂളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അധ്യാപകനെ മർദിക്കുകയും തല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഹിന്ദു വിദ്യാർഥികളെ നിസ്‌കരിക്കാൻ ശീലിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് അതിക്രമം. അഹമ്മദാബാദിലെ ഘട്ടോഡിയയിലെ കലോറെക്‌സ് ഫ്യൂച്ചർ സ്‌കൂളിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സെപ്തംബർ ഒമ്പതിനാണ് സംഭവം.

This incident occurred at Kalorex Future School in Ahmedabad, Gujarat.

Members of ABVP and Hindu Right Groups brutally assaulted a teacher due to a video in which students were seen offering Namaz (Islamic prayer) as part of an awareness program.

