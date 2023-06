എഴുത്തിലെ മനുഷ്യയിടം

വിഖ്യാത റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ മക്സിം ഗോർക്കിയെ സഹൃദയലോകം ആദരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് സാഹിത്യത്തിന് അടിത്തറപാകിയവരിൽ പ്രധാനി എന്ന നിലക്കാണ്. 1917 ലെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് രൂപം കൊണ്ട സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ ഭൂമികയുടെ അമരക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. “ഗോർക്കി’ എന്ന പദത്തിന് റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ “കയ്പുള്ളത്’ എന്നാണർഥം. ജനനം മുതൽ ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ കയ്പുനീർ കുടിച്ചുകൊണ്ടു വളർന്ന അലക്സി മക്സീമവിച്ച് പിഷ്കോവ് തൂലികാനാമമായി “ഗോർക്കി’ തിരഞ്ഞെടുത്തത് യാദൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനെട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപത്തിയേഴാം ചരമദിനമായിരുന്നു.

സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ദൈന്യജീവിത ചിത്രങ്ങൾ രചനകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് മക്സിം ഗോർക്കി. എല്ലാവിധ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കും ഇരയായിരുന്ന ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങളും സംത്രാസങ്ങളും ഹൃദയാവർജകമായി അദ്ദേഹം രചനകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉപരിവർഗത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അനേകലക്ഷം ആളുകൾ ഗോർക്കിയുടെ കാലത്ത് റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. പദവിക്കും പ്രമാണിത്വത്തിനുമനുസരിച്ച് പൗരന്മാരെ വേർതിരിച്ചിരുന്ന അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഏറെക്കാലം അവിടെ നിലനിന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് രചനകളെ ആയുധമാക്കുകയായിരുന്നു ഗോർക്കി.

മധ്യ റഷ്യയിൽ വോൾഗാ നദിക്കു സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നീഷ്‌നി നവ്ഗോറദ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ 1868 മാർച്ച് 28 ന് ഒരു ദരിദ്ര തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലാണ് ഗോർക്കി ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു. പിന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ മുത്തച്ഛന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും സംരക്ഷണയിൽ വളർന്ന അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ മരണത്തോടെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അനാഥനായിത്തീർന്നു. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ജീവിതം പഠിക്കാനായി വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ ഗോർക്കി റഷ്യയുടെ മധ്യ, കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഏറെക്കാലം ചുറ്റിക്കറങ്ങി. പിന്നീടുള്ള പത്ത് വർഷം കഠിനമായ ജീവിതപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. ജീവസന്ധാരണത്തിനായി ഹോട്ടലുകളിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയും ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്തും അപ്പക്കടയിൽ ജോലിചെയ്തും കപ്പലിൽ പാചകക്കാരെ സഹായിച്ചും വീട്ടുജോലി ചെയ്തും വക്കീൽഗുമസ്തനായും ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ ദുരിതവേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തണിഞ്ഞു. അവ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാകട്ടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പച്ചയായ പാഠങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. എന്റെ സർവകലാശാല എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഗോർക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തശ്ശിയിൽനിന്നും കേട്ട അനേകം കഥകളാണ് ഗോർക്കിയുടെ മനസ്സിൽ സാഹിത്യചിന്തകൾ ഉണർത്തിയത്. താൻ ജോലിചെയ്തിരുന്ന കപ്പലിലെ മുഴുക്കുടിയനായ പാചകക്കാരന്റെ സഹായത്തോടെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച കഥ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 1892 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Makkar Chudra എന്ന കഥ ഗോർക്കിയെ സാഹിത്യലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനാക്കി. അക്കാലത്തെ രചനകളിലെല്ലാം കാൽപ്പനികതയുടെ പ്രകടമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1895നു ശേഷമാണ് കുറേക്കൂടി ഗൗരവമുള്ള എഴുത്തിലേക്ക് ഗോർക്കി കടക്കുന്നത്. അക്കാലത്തെഴുതിയ Chelkash എന്ന കഥ അദ്ദേഹത്തെ റഷ്യ മുഴുവനും പ്രശസ്തനാക്കി. 1899 ൽ ആദ്യ നോവൽ Foma Gordeyev പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഗോർക്കി വളർന്നിരുന്നു. ടോൾസ്റ്റോയ് കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയിലെ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഗോർക്കി. 1906 ൽ അദ്ദേഹം യു എസ് എ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് മഞ്ഞച്ചെകുത്താന്റെ നഗരം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യം. 1906 മുതൽ 1913 വരെ ഗോർക്കി തെക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ കാപ്രി ദ്വീപിലാണ്‌ താമസിച്ചത്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാറിസ്റ്റ് റഷ്യയിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വേട്ടയാടലിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്നതും ഈ പ്രവാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ അദ്ദേഹം ജർമനിയിലേക്കു പോയി. പിന്നീട് 1928 ൽ തിരിച്ചുവന്ന് സോവിയറ്റ് എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടന രൂപവത്കരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിക്കുകയും 1934 ൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

മക്സിം ഗോർക്കിയുടെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ രചന 1906 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമ്മ എന്ന നോവലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ ബൈബിൾ ആയാണ് പല നിരൂപകരും ഈ നോവലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ വർഗബോധത്തെ ഉണർത്തുന്നതിലും അവരിൽ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മബോധവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും അമ്മ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. 1913 മുതൽ 1923 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോർക്കിയുടെ ആത്മകഥാതൃത്വം പുറത്തുവന്നു. ബാല്യകാലം, പരിശീലനം, എന്റെ സർവകലാശാലകൾ എന്നീ പേരുകളിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ഈ രചനകൾ ഇവിടുത്തെ വായനക്കാരുടെയും ഹൃദയം കവർന്നു. പച്ചയായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. നോവലുകൾക്കും ചെറുകഥകൾക്കും പുറമെ വിഖ്യാതങ്ങളായ ഒട്ടേറെ നാടകങ്ങളും ഗോർക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഏറെക്കാലം റഷ്യയിലെ നാടകശാലകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുകൾ (Lower Depths) എന്ന നാടകം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽതന്നെ പ്രശസ്തമായതാണ്. Malva, Three of Them, My Fellow traveller, The Barbarians, The Children of the Sun,The Artamanov Business എന്നിവയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ മറ്റു പ്രധാന രചനകൾ. ഇവക്കു പുറമെ അസംഖ്യം ചെറുരചനകളും ഓർമക്കുറിപ്പുകളും വേറെയുമുണ്ട്.

ടോൾസ്റ്റോയിക്കും ചെക്കോവിനുമൊപ്പമാണ് സഹൃദയലോകം മക്സിം ഗോർക്കിയേയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിനെ ഇത്രമേൽ സ്പർശിച്ച മറ്റൊരെഴുത്തുകാരൻ ലോകസാഹിത്യത്തിലില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിസ്വജനവിഭാഗത്തിന്റെ മിത്രമായി അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെ കരുതി. തന്റെ രചനകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം അവരുമായി സംവദിച്ചു. പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും സ്പർശം കൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സാഹിത്യത്തിന്റെ സാമൂഹികപ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം കലയും സാഹിത്യവും എന്നെന്നും ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. വന്റെ കഴിവിലും ശക്തിയിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിച്ചത്: “മനുഷ്യൻ, ഹാ, എത്ര മനോഹരമായ പദം!’