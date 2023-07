ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ നാലാം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും വിജയകരം

ബംഗളൂരു | ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ നാലാം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (ISRO) വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിനെ ചന്ദ്രന് ഒരു ചുവട് കൂടി അരികിലെത്തിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്ര ദിനം ഇന്ത്യ ആഘോഷിച്ചുവെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Chandrayaan-3 Mission:

🇮🇳 India celebrates #InternationalMoonDay 2023 by propelling Chandrayaan-3 🛰️ a step closer to the Moon 🌖

The fourth orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru.

The next firing is planned for… pic.twitter.com/XeuD5c06v1

— ISRO (@isro) July 20, 2023