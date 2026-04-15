Editorial
നീതിയിലേക്കുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ ദൂരം കുറയണം
നാഷനല് ലീഗല് സര്വീസ് അതോറിറ്റിയും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയും ചേര്ന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച വടക്കന് മേഖലാ റീജ്യനല് കോണ്ഫറന്സില് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നടത്തിയ ചില പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് അടിവരയിടേണ്ടതുണ്ട്. “നിയമങ്ങളുടെ അഭാവമല്ല, സാധാരണക്കാരന് നീതി ലഭ്യമാകാത്തതാണ് രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇന്ത്യക്ക് അവകാശങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും വലിയൊരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടെങ്കിലും ദൂരം, കാലതാമസം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. നീതി സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് മാത്രം പോരാ, അത് ഓരോ പൗരന്റെയും പടിവാതില്ക്കല് നിര്ബന്ധമായും എത്തേണ്ടതുണ്ട്’.
രാജ്യത്തെ നിയമപുസ്തകങ്ങള് പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലമാണ്. എന്നാല് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദളിത് സ്ത്രീക്കോ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതന്യൂനപക്ഷക്കാരനോ തൊഴില് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരനോ നീതി പലപ്പോഴും അപ്രാപ്യമാകുന്നു. നിയമപരമായ അറിവില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും കാരണം നീതിയുടെ വാതിലുകള് അവര്ക്കു മുന്നില് കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുകയാണ്. അവകാശങ്ങള് കേവലം പ്രഖ്യാപനങ്ങളില് ഒതുങ്ങുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരാജയമാണ്. പൗരന്മാര്ക്ക് നല്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങള് എത്രമാത്രം മോഹനമാണ് എന്നതിലല്ല, ആ വാഗ്ദാനങ്ങള് എത്രത്തോളം പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതിലാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത്.
ഗ്രാമവാസികള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്നാടുകളില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കായി നഗരങ്ങളിലെ കോടതികളെ സമീപിക്കുക പ്രയാസകരമാണ്. ഒരു കേസ് ഫയല് ചെയ്താല് തീര്പ്പിനായി അനേക തവണ കോടതിപ്പടി കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കോടതികളില് നിന്ന് വിധി വരാന് പലപ്പോഴും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കാലതാമസം വരുന്നുണ്ട്. അഞ്ച് കോടിയിലേറെ കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ കോടതികളിലെന്നാണ് കണക്ക്. സുപ്രീം കോടതിയില് എണ്പതിനായിരത്തിലേറെ, ഹൈക്കോടതികളില് 50 ലക്ഷത്തില് പരം, ജില്ലാ- കീഴ്ക്കോടതികളില് 4.4 കോടിയിലേറെ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഇതില് 1.5 ലക്ഷത്തില് പരം കേസുകള് മുപ്പത് വര്ഷത്തിലേറെയും ഏഴ് ലക്ഷം കേസുകള് 20 മുതല് 30 വര്ഷം വരെയും 50 ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകള് 10 മുതല് 20 വര്ഷം വരെയും പഴക്കമുള്ളവയാണ്. ഈ കാലതാമസവും കോടതിയില് ഹാജരാകാന് വേണ്ടിവരുന്ന യാത്രയും അഭിഭാഷകന്റെ ഉയര്ന്ന ഫീസ് ഉള്പ്പെടെ അനുബന്ധ ചെലവുകളും നീതിന്യായ സംവിധാനത്തില് നിന്ന് സാധാരണക്കാരനെ അകറ്റുന്നു. ചെലവേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കോടതികളിലെ കേസ് നടത്തിപ്പ്.
നീതി സമ്പന്നരുടെ കുത്തകയായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് സന്ദേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഭിഭാഷകരുടെ ഉയര്ന്ന ഫീസും കോടതി ചെലവുകളും (പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കോടതികളിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും) സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണ്. മികച്ച അഭിഭാഷകരെ നിയോഗിക്കാന് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാല് പലപ്പോഴും അനീതി സഹിക്കാനോ കോടതിക്കു പുറത്തുള്ള നീതീകരണമില്ലാത്ത ഒത്തുതീര്പ്പുകള്ക്ക് വഴങ്ങാനോ നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. സൗജന്യ നിയമ സഹായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഫലവത്തല്ല. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സാധാരണക്കാര്ക്കിടയില് പരിമിതവുമാണ്.
നീതി സാധാരണക്കാര്ക്കും ലഭ്യമാകണമെങ്കില് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില് സമഗ്ര പൊളിച്ചെഴുത്തും ജനകീയ സ്വഭാവവും ആവശ്യമാണ്. കോടതികള് നഗരങ്ങളില് കേന്ദ്രീകൃതമാകാതെ, നീതി തേടുന്നവര്ക്ക് ഏറെ ദൂരമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളില് തന്നെ പരിഹാരം ലഭ്യമാകുന്ന വിധം വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കോടതികളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആധിപത്യം മൂലം വക്കീലും ജഡ്ജിയും എന്താണ് പറയുന്നതെന്നറിയാതെ നില്ക്കേണ്ടി വരുന്നു കക്ഷികള്ക്ക്. നിയമം ജനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും അഭിഭാഷകരുടെ കരങ്ങളില് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. സാ ധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമാകരുത് കോടതി ഭാഷയും നടപടിക്രമങ്ങളും. താന് എന്തിനാണ് കോടതിയില് നില്ക്കുന്നതെന്നും വക്കീല് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും അറിയാന് പൗരന്മാര്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
കേസുകളില് തീര്പ്പ് വരാന് വര്ഷങ്ങളോളം കാത്തുനില്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് കക്ഷികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകര്ക്കുന്നു. നീതിവിളംബം നീതി നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പലപ്പോഴും കോടതികള് തന്നെ ഉണര്ത്തിയതാണല്ലോ. ഓരോ കേസും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം തീര്പ്പാക്കാന് സാധിക്കുന്ന വിധം കോടതികളുടെ എണ്ണവും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും വര്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കോടതികളില് അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളില് നല്ലൊരു ശതമാനം ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വളരെ കുറവാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം. കീഴ്ക്കോടതികളില് ആവശ്യത്തിന് കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളോ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതും കോടതി നടപടികള് വൈകാന് ഇടയാക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില് നിന്ന് പ്രയോഗവത്കരണത്തിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകള്ക്കപ്പുറം പ്രായോഗിക പരിഷ്കാരങ്ങളും മാനുഷിക സമീപനവും ഉണ്ടായെങ്കില് മാത്രമേ “നീതി എല്ലാവര്ക്കും’എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.