കൊച്ചി | കളമശേരിയില്‍ സ്ഫോടനം നടന്ന സാമ്ര കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഉച്ചക്ക് ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. മന്ത്രിമാരായ കെ രാജന്‍, പി രാജീവ്, റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍, വീണാ ജോര്‍ജ്, ഹൈബി ഈഡന്‍ എംപി, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്‍ എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബോംബ് സ്ഫോടനത്തില്‍ പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സന്ദര്‍ശിച്ചു. ആസ്റ്റര്‍ മെഡ്സിറ്റിയിലും സണ്‍റൈസ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരെയും മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദര്‍ശിക്കും. രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.

#WATCH | Kochi: Kerala CM Pinarayi Vijayan leaves from Government Medical College, where patients who were injured in an explosion that took place yesterday at Zamra International Convention & Exhibition Centre, Kalamassery are admitted. pic.twitter.com/vDpGUdsTPn

— ANI (@ANI) October 30, 2023