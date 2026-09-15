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Kerala

സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിനിടെ മുഖ്യസംഘാടകനായ അധ്യാപകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

കോട്ടയം പാല ചേര്‍പ്പുങ്കല്‍ ഹോളിക്രോസ് എച്ച് എസ് എസിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായ പാലാ ഇല്ലിക്കല്‍ മജോ ജോസഫ് (52) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 15, 2026 9:06 pm |

Last Updated

Sep 15, 2026 9:06 pm

പാല | സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിനിടെ അധ്യാപകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ചേര്‍പ്പുങ്കല്‍ ഹോളിക്രോസ് എച്ച് എസ് എസിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായ പാലാ ഇല്ലിക്കല്‍ മജോ ജോസഫ് (52) ആണ് മരിച്ചത്. കലോത്സവത്തിന്റെ മുഖ്യസംഘാടകനായിരുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ 11ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. കലോത്സവ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ശേഷം വേദിയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സംസ്‌കാരം നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന് പാലാ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രല്‍ സെമിത്തേരിയില്‍ നടക്കും. ഭാര്യ: മഞ്ജുള ആന്റണി (അധ്യാപിക, സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് അറക്കുളം). മകന്‍: ജെറാര്‍ഡ് ജോസഫ് (വിദ്യാര്‍ഥി, ബി വി എം കോളജ്, ചേര്‍പ്പുങ്കല്‍). സഹോദരങ്ങള്‍: സിജോ ജോസഫ് ഒലവക്കോട് (റെയില്‍വേ), സജോ ജോസഫ് (ഇടമറുക് ), ശാലിനി പ്രേംജിത്ത് ഏര്‍ത്തയില്‍ കുറ്റില്ലം (ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, കടനാട് പഞ്ചായത്ത്).

Content Highlights:
A teacher who served as the main organizer collapsed and died during the school arts festival. The incident occurred while the competition events were actively underway. The teaching community and local residents expressed deep grief over the sudden tragic demise.

 

 

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സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിനിടെ മുഖ്യസംഘാടകനായ അധ്യാപകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

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