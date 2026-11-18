Malappuram
എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ യൂത്ത് മാര്ച്ചും 3000 യൂത്ത് കോര് അംഗങ്ങളുടെ സമര്പ്പണവും ശനിയാഴ്ച മലപ്പുറത്ത്; മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നാരംഭിക്കുന്ന മാര്ച്ചുകള് കുന്നുമ്മലില് സംഗമിക്കും
യുവജനങ്ങളുടെ സംഘടിത മുന്നേറ്റവും ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശവും ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ജില്ലാ യൂത്ത് മാര്ച്ചും 3000 യൂത്ത് കോര് അംഗങ്ങളുടെ സമര്പ്പണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
എസ് വൈ എസ് യൂത്ത് മാര്ച്ചിന്റെ ഭാഗമായി സര്ക്കിളുകളില് നടക്കുന്ന വിളംബര റാലിയുടെ ജില്ലാ തല ഫ്ലാഗ് ഓഫ് എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന് അഹ്സനി അല് ഐദ്രൂസി നിര്വഹിക്കുന്നു
മലപ്പുറം | സമസ്ത സെന്റിനറി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ യൂത്ത് മാര്ച്ചും 3000 യൂത്ത് കോര് അംഗങ്ങളുടെ സമര്പ്പണവും നവംബര് 21 ശനിയാഴ്ച മലപ്പുറത്ത് നടക്കും. യുവജനങ്ങളുടെ സംഘടിത മുന്നേറ്റവും ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശവും ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
വൈകുന്നേരം മൂന്നിന് കൂട്ടിലങ്ങാടി, മുണ്ടുപറമ്പ്, വാറങ്കോട് എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നായി ആരംഭിക്കുന്ന മാര്ച്ചുകള് മലപ്പുറം കുന്നുമ്മലില് സംഗമിക്കും. കൂട്ടിലങ്ങാടിയില് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ വണ്ടൂര് അബ്ദുറഹ്മാന് ഫൈസി, പി എം മുസ്തഫ കോഡൂര് മുണ്ടുപറമ്പില് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം പൊന്മള മൊയ്തീന് കുട്ടി ബാഖവി, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വടശ്ശേരി ഹസന് മുസ്ലിയാര് വാറങ്കോട് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന് കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാന് ദാരിമി, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറി വടശ്ശേരി ഹസന് മുസ്ലിയാര് എന്നിവര് മാര്ച്ച് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
ജില്ലയിലെ 12 സോണുകളില് നിന്നുള്ള യൂത്ത് കോര് അംഗങ്ങളും എസ് വൈ എസ് പ്രവര്ത്തകരും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നുള്ള മാര്ച്ചുകളില് അണിനിരക്കും. സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യുവജനങ്ങളെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങളില് കൂടുതല് സജീവമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യൂത്ത് മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സെന്റിനറി സന്ദേശങ്ങള് യുവജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാന്ത്വന-സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പുതിയ ഊര്ജം പകരുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിപാടിയില് ജില്ലയിലെ മുഴുവന് സോണുകളില് നിന്നുമുള്ള പ്രവര്ത്തകരുടെ അഭിവാദ്യ റാലിയും നടക്കും.
തുടര്ന്ന് കുന്നുമ്മല് ടൗണ്ഹാള് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീം ഖലീലുല് ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമ്മേളനത്തില് 3000 യൂത്ത് കോര് അംഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമര്പ്പണവും നടക്കും. സന്ദേശ പ്രഭാഷണം, ദേശീയോദ്ഗ്രഥന പ്രതിജ്ഞ, വിപ്ലവാരവം തുടങ്ങിയ വിവിധ സെഷനുകളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും.
സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നേതാക്കളായ കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് കൊമ്പം, അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂര്, ഇബ്രാഹീം ബാഖവി മേല്മുറി, പൊന്മള മൊയ്തീന്കുട്ടി ബാഖവി, കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാന് ദാരിമി, വണ്ടൂര് അബ്ദുറഹ്മാന് ഫൈസി, വടശ്ശേരി ഹസ്സന് മുസ്ലിയാര്, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീന് അഹ്സനി ചിറയില്, സയ്യിദ് മുര്തള ശിഹാബ് അസ്സഖാഫി, ടി ടി മഹ്മൂദ് ഫൈസി, കെ പി ജമാല് കരുളായി, ഹംസ സഖാഫി മാമ്പറ്റ, പി കെ മുഹമ്മദ് ശാഫി തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിക്കും.
യൂത്ത് മാര്ച്ചിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ 85 സര്ക്കിളുകളില് വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില് വിളംബര റാലി സംഘടിപ്പിക്കും. 653 യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രഭാതഭേരിയും നടക്കും. വിളംബര റാലിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മേല്മുറി സര്ക്കിളില് എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന് അല് ഐദ്രൂസി നിര്വഹിച്ചു. ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറി പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, സൈനുദ്ധീന് സഖാഫി ഇരുമ്പുഴി, എം ദുല്ഫുഖാറലി സഖാഫി പ്രസംഗിച്ചു.