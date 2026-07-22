Editorial
സമരങ്ങളെ നേരിടേണ്ടത് പോലീസ് രാജിലൂടെയല്ല
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിര്ണയം വിദ്യാര്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. അവരുടെ കണ്ണീരും ചോരയും വീഴ്ത്തി അവകാശ സമരങ്ങളെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമമെങ്കില് അതിന് വലിയ നല്കേണ്ടി വരും.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ഉള്പ്പെടെ കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള് കൂടി രംഗത്തെത്തിയതോടെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിക്കുകയാണ്. ചര്ച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കാണുന്നതിനു പകരം സമരത്തെ അടിച്ചമര്ത്താനുള്ള ഭരണകൂട നീക്കം രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതല് സംഘര്ഷഭരിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്കു മുമ്പില് പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുല് ഗാന്ധിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ- ഫാസിസ മനോഭാവം തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. കൈയില് ദേശീയ പതാകകളും പ്ലക്കാര്ഡുകളുമായി സമാധാനപരമായി പാര്ലിമെന്റിലേക്ക് മാര്ച്ച് ചെയ്ത വിദ്യാര്ഥികള്ക്കു നേരെയും കടുത്ത ക്രൂരതയാണ് പോലീസ് കാണിച്ചത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയവരെ കായികബലം കൊണ്ട് നേരിടാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം സമരങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം. സി ജെ പി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാം. എന്നാല് ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാനോ സമരക്കാരെ തല്ലിച്ചതച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ അവകാശമില്ല. അത് ഭരണകൂട ഭീകരതയും ഫാസിസവുമാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടന നല്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങള്ക്കും കടകവിരുദ്ധവുമാണ്.
പൗരാവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയര്ത്തിയ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരി. പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുടനീളം കാണാവുന്നത്. സത്യഗ്രഹങ്ങളും ധര്ണകളും പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളും രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമണ്. ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലൂടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയുമാണ് വളര്ന്നു വന്നത്. അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നതും അടിച്ചമര്ത്തുന്നതും വിരോധാഭാസവും രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തവുമാണ്.
നിയമവും ക്രമസമാധാനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സര്ക്കാര് പലപ്പോഴും പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടിനെ ന്യായീകരിക്കാറുള്ളത്. സി ജെ പിയുടെ പാര്ലിമെന്റ് മാര്ച്ചിലെ പോലീസ് നടപടിയിലും ഇതേ ഭാഷയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവര് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പൊതുസുരക്ഷയും ക്രമസമാധാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സര്ക്കാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നതില് സംശയമില്ല. എന്നാല് സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധവും അക്രമാസക്ത സമരവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും സര്ക്കാറിനുണ്ട്. പ്രതിഷേധ സമരങ്ങള്ക്കെതിരെ അനിവാര്യ ഘട്ടത്തില് മാത്രം കുറഞ്ഞ ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയെന്നതാണ് ജനാധിപത്യ മര്യാദ. അകാരണമായി തുടക്കത്തില്ത്തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അടിച്ചമര്ത്താനൊരുമ്പെടുന്നത് ഭരണകൂട ഭീകരതയാണ്.
ദേശവിരുദ്ധര്, വിദേശ ശക്തികളില് നിന്ന് ഫണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ത്തി സി ജെ പിയെ ജനമധ്യത്തില് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ട്. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോള് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് കേന്ദ്രവും സംഘ്പരിവാറും ഈ പതിവുശൈലി പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഭരണകൂട വിമര്ശകരെയും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നവരെയും ദേശവിരുദ്ധരും രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം അപകടകരമാണ്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവര് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. എതിര്ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്തുന്നതിലൂടെ ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല. അവക്ക് കൂടുതല് ശ്രദ്ധയും സഹാനുഭൂതിയും നേടിക്കൊടുക്കുകയേ ഉള്ളു. സി ജെ പിയുടെ കാര്യത്തില് ഇപ്പോള് അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അടിച്ചമര്ത്തുന്തോറും ശക്തിപ്രാപിച്ചതാണ് വിദ്യാര്ഥി- യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം.
ഓണ്ലൈന് മൂവ്മെന്റ് പ്രസ്ഥാനമായി തുടങ്ങിയ സി ജെ പിയെ നിസ്സാരവത്കരിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയുമായിരുന്നു തുടക്കത്തില് സര്ക്കാര്. എന്നാല് നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോര്ച്ച, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള് തുടങ്ങി വിദ്യാര്ഥി- യുവജനങ്ങളെ സ്പര്ശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി സംഘടന രംഗത്തു വന്നപ്പോള് യുവതക്കിടയില് സ്വാധീനം വര്ധിച്ചു. ഇത് ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളില് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡല്ഹി മാര്ച്ചിലെ വന്ജനപങ്കാളിത്തത്തിലും രാഷ്ട്രീയ വളര്ച്ചയിലും വിറളി പൂണ്ടാണ് ഭരണകൂടം സമരത്തെ അടിച്ചൊതുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിര്ണയം വിദ്യാര്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. അവരുടെ കണ്ണീരും ചോരയും വീഴ്ത്തി അവകാശ സമരങ്ങളെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമമെങ്കില് അതിന് വലിയ നല്കേണ്ടി വരും.
ആഴ്ചകള്ക്കു മുമ്പ് വരെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരിമിതമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന സി ജെ പി പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളുള്പ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ പിന്തുണ ആര്ജിച്ച്, കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ജനകീയ സമരങ്ങളെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നേരിടുന്നതിനു പകരം അവയുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സന്ദേശം ചെവിക്കൊള്ളുകയും സമരക്കാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് സര്ക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ആശങ്കകളും ആരോപണങ്ങളും ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് നിര്ണായക തീരുമാനങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരില് നിന്ന് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.