പോരാട്ടം, എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും

മിലൻ കുന്ദേര വിട പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 11 ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ പാരീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നിശബ്ദമായത് ഭരണകൂടപീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ എഴുത്തിനെ ഇന്ധനമാക്കിയ ധീരനായ ഒരു പോരാളിയുടെ ശബ്ദം കൂടിയാണ്.

അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തി നേടിയ ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് മിലൻ കുന്ദേര. നോവൽ, ചെറുകഥ, ഉപന്യാസം, കവിത, നാടകം, തുടങ്ങിയ വിഭിന്ന സാഹിത്യ ശാഖകളിൽ സമ്പന്നമായൊരു പൈതൃകം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയത്. ചെക്ക് സാഹിത്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രാന്തരീയ വളർച്ചയിൽ കുന്ദേരയുടെ രചനകൾ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരുടെ പുസ്തക ഷെൽഫുകളിലെല്ലാം കുന്ദേരയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ മാർക്ക്വേസിന് ശേഷം മലയാളികൾ ഏറെ കൊണ്ടാടിയ എഴുത്തുകാരനും കുന്ദേരയായിരിക്കും.

ജീവിതത്തിന്റെ സമരപാതയിൽ

1929 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തെക്കുകിഴക്കൻ ചെക്ക് പ്രവിശ്യയിലെ ബെർണോ പട്ടണത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരു പിയാനിസ്റ്റിന്റെ മകനായാണ് മിലൻ കുന്ദേര ജനിച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് സംഗീതത്തിന്റെ വഴിയേ പോയെങ്കിലും പിന്നീട് എഴുത്താണ് തന്റെ തട്ടകമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രാഗിലെത്തിയ അദ്ദേഹം അവിടെവെച്ച് അക്കാലത്തെ മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരെപ്പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. പക്ഷേ, പാർട്ടിയിലെ യഥാസ്ഥിതികർക്ക് പലപ്പോഴും അനഭിമതനായിരുന്നു കുന്ദേര. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് 1950ൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി. 1956ൽ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പ്രാഗ് വസന്തത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 1970ൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെത്തുടർന്ന് പ്രാഗിലെ സംഗീത അക്കാദമിയിലെ അധ്യാപകവൃത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. അക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂനിയന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ ഭരണകൂടം. കുന്ദേരയുടെ രചനകളിലെ ഭരണകൂടവിമർശം അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവയുടെ സമ്പൂർണമായ നിരോധനത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. ഭരണകൂടവേട്ടയെ തുടർന്ന് 1975 ൽ അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം ഫ്രാൻസിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. അവിടെ നാല് വർഷം ഒരു സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1979ൽ കുന്ദേരയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പൗരത്വം ചെക്ക് ഭരണകൂടം റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് 1981ൽ അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് 2019 ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെക്ക് പൗരത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. 2020ൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക അവാർഡ് നൽകി രാജ്യം കുന്ദേരയെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി.

ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം സ്വപ്നം കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം എഴുതുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത കുന്ദേര പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായപ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം ഖിന്നനാവുകയാണുണ്ടായത്. സോവിയറ്റ് അധിനിവേശം രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും അദ്ദേഹത്തിലെ മാനവികതാവാദിയെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും നിരാശനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അതിനു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് സത്യം. എങ്കിലും ഭരണാധികാരികളുടെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ തയ്യാറാകാതെ , നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, സ്റ്റാലിൻ പ്രഭാവം അസ്തമിക്കുകയും രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മിലൻ കുന്ദേരയെ മാതൃരാജ്യം സ്വീകരിച്ചത്.

എഴുത്തിന്റെ വഴിയേ

1950 കളിൽ കവിതകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് കുന്ദേര തന്റെ സാഹിത്യജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യകാല കവിതകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ പ്രകടമായ പ്രതിഫലനം കാണാം. അക്കാലത്ത് നിരവധി കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയത് Man : A Wide Garden (1953), The Last May (1955), Monologues (1957) എന്നിവയാണ്. സോവിയറ്റ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രബലധാരയായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഈ കവിതകളിൽ പ്രകടമാണ്. 1967 ൽ ആദ്യ നോവൽ The Joke പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യ സ്വഭാവവും തകർത്ത സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന, നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നോവൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. കുന്ദേരയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ശ്രദ്ധേയവുമായ നോവൽ 1984 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച The Unbearable Lightness of Being ആണ്. സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഈ നോവലും ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു നോവലാണ് Life is Everywhere (1973). കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സർവാധിപത്യ സ്വഭാവത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഈ നോവൽ ആ ഭരണകൂടത്തിനു കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്. Immortality (1988) “The Farewell Party” (1972), “The Book of Laughter and Forgetting” (1979) എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രമുഖ നോവലുകൾ. The Art of the Novel, ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ A Kidnapped West: The Tragedy of Central Europe എന്നിവ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്.

എഴുത്തിലെ ജീവിതവീക്ഷണം

ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരതകളെ അപാരമായ നിർവികാരതയോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവയാണ് കുന്ദേരയുടെ രചനകൾ. പീഡിതന്റെ സങ്കടങ്ങളേയും സംത്രാസങ്ങളേയും അവ സൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം ഹാസ്യത്തിന്റെ ഒരു നേർത്ത ഒരസ്ത്രമുനയിൽ കോർത്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കാണാം. അതോടൊപ്പം ചേക്കോസ്ലോവാക്യയുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെയും അവ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച അരക്ഷിതാവസ്ഥയെയും ഈ നോവലുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരിലൊരാളായിരുന്നു മിലൻ കുന്ദേര. ഒട്ടേറെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ അദ്ദേഹം പല തവണ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ആകസ്മികമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാനവികതക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനവികതാവാദികളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ നിരാശ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്.